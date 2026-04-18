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社會 社會焦點 保障人權

檢舉魔人「24H監視」鄰居月開45罰單　1原因全撤銷

▲▼ 社區保全開直播公開住戶監視器畫面！網友直喊「這未免太可怕了吧！」示意圖，非本文當事人（圖／免費圖庫Pexels）

▲監視器，示意圖非本文事發地。（圖／免費圖庫Pexels）

記者葉國吏／綜合報導　

彰化曾姓男子因返家轉彎未打方向燈，一個月內遭鄰居密集檢舉45次，裁罰金額高達54000元。台中高等行政法院審理後，認定檢舉影像侵害隱私權，最終判決撤銷所有罰單確定。

監視器正對家門監控私人生活
根據判決書指出，2023年7月至8月間，檢舉人利用長期架設的監視器錄下影像，向警方投訴曾男違規。曾男不滿遭針對，提起行政訴訟質疑鄰居蒐證動機。法院調查發現，該監視器拍攝範圍不僅涵蓋公共道路，連曾男的住家門口、庭院生活動態都一覽無遺。

▲▼攝影機,監視器,偷拍。（示意圖／達志影像）

▲監視器。（示意圖／達志影像）

法官審理後指出，雖然監視設備可用於自保，但本案影像範圍已延伸至私人生活領域，具有持續性與針對性。這種全天候蒐集他人資訊的行為，已嚴重侵害曾男的隱私權與資訊自主權，性質上屬於違法取得的證據，依法不得作為交通裁罰的依據。

巷道狹窄危害低維持撤銷原判
此外，法院也針對違規情節進行衡量。該巷道寬度僅約2.78公尺，屬於車流極小的寧靜鄉間路段，曾男未打方向燈的行為對交通安全影響有限。法官認為，相較於輕微的交通違規，鄰居長期監控私人生活的侵害程度顯然更為重大。

全案經上訴後，法官維持一審見解，認定原裁罰程序欠缺正當性。即便曾男確有未依規定使用方向燈的事實，但因檢舉手段逾越必要範圍，最終裁定撤銷這45張罰單。

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