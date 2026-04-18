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淡江大橋通車倒數！　7大活動今起搶先體驗

▲▼淡江大橋空拍。（圖／記者湯興漢攝）

▲淡江大橋空拍。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

淡江大橋將於5月12日正式通車，通車後淡水至八里可節省約25分鐘車程。今天開始官方推出路跑、音樂會及無人機秀等7大活動，邀請民眾搶先上橋體驗，甚至能躺平看海。

▲▼淡江大橋空拍。（圖／記者湯興漢攝）

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▲淡江大橋空拍。（圖／記者湯興漢攝）

舒緩關渡大橋車流串聯觀光景點
這座北台灣交通新動脈「淡江大橋」完工後，不僅能縮短淡水與八里間約15公里的路程，更預估可有效分擔關渡大橋及台2線竹圍路段約3成的車流量。未來通車後，將串聯淡水老街、漁人碼頭與八里左岸等知名景點，帶動地方觀光發展。

交通部於4月中旬已完成車輛載重試驗，透過靜態配置與動態車速檢測，確認橋梁在實際運轉下的結構安全。公路局表示，各項測試數據均符合後續通車標準，目前正積極為正式啟用做最後準備，確保用路人能享有安全便捷的行車環境。

▲▼淡江大橋路跑路線圖。（圖／翻攝公路局）

▲淡江大橋路跑路線圖。（圖／翻攝公路局，下同）

週末接力舉辦健行與雲門首演
為迎接正式通車，官方規畫一系列熱鬧活動。首波由今明兩天的路跑與自行車賽揭開序幕，隨後在4月25日及26日分別舉辦健行與藝文大遊行，屆時將有5米高的小鹿氣球與巨型輕軌氣球現身橋面，打造千人踩街的壯觀盛況。

進入5月後活動更加精彩，5月2日由管弦樂團帶來星空音樂會，隔日則開放民眾在橋上野餐、躺平看海。系列活動將在5月9日由雲門舞集全球首演《光鏈》，並搭配600架無人機燈光秀劃下句點，民眾可把握通車前的難得機會上橋參與。

▲▼淡江大橋路跑路線圖。（圖／翻攝公路局）

4月25日「好朋友一起來瞧橋-健行活動」：邀請民眾走上大橋搶先體驗。

4月26日「在一起．走上橋大遊行」：集結30組在地藝文團隊，搭配5米高小鹿氣球與巨型淡海輕軌空飄氣球，打造千人遊行盛況。

5月2日「星空音樂會」：由管弦樂團與金曲歌手演出，於淡水河畔營造沉浸式體驗。

5月3日「我和大橋在一起」：設置躺椅與野餐空間，結合金枝演社演出，讓民眾以「躺平看海」方式體驗。

5月9日「感恩．美好之夜」：邀請雲門舞集帶來《光鏈》全球首演，並結合600架無人機燈光展演，為系列活動畫下句點。

▲▼淡江大橋路跑路線圖。（圖／翻攝公路局）

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