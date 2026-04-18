卓榮泰高調看球惹怒日方　蘇一峰酸爆「弄巧成卓」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院長卓榮泰日前以私人名義赴日看經典賽，為中華隊球員加油，被綠營大讚是外交突破。不料《日經亞洲》報導，卓榮泰此行太高調，令日方官員感覺被背叛。對此，醫師蘇一峰狠酸，卓榮泰是弄巧成「卓」，反觀鄭習會光明正大，形成強烈對比。

蘇一峰狠酸卓榮泰「弄巧成卓」 稱日本覺得被婊了

蘇一峰17日在臉書發文批評，卓榮泰偷偷摸摸，弄巧成「卓」，特權安排包機，是全台首例松指部「私人行程」，還大動作到日本看球賽，特意被媒體拍攝報導，洋洋得意想博得美名，想跟日本官員巧遇合體，結果讓日本覺得被婊了。

蘇一峰認為，反觀鄭習會全程光明正大，國民黨主席鄭麗文獲得元首級待遇，雙方暢談和平共榮，最後締造10項惠台政策。

▲當時行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

網友兩派交鋒 有人喊高下立判也有人反嗆

許多網友看完紛紛留言，「高下立判」、「沒有比較就沒有傷害，一比下去，鄭麗文主席大勝，反觀那位偷雞摸狗，弄巧成拙的政客，真的是好笑」、「其實最近似乎都沒人再提卓自費去日本球賽的事情，然後青鳥又提起來想來打鄭麗文，結果才發現日本那邊超不爽」。

不過，也有人持不同看法，留言吐槽蘇一峰：「光明正大？談了什麼有告訴你嗎？」、「以戰敗身份見中共？」、「好了啦，麻煩480萬自己結清，再來嘴好嗎？」、「蘇醫生，請問鄭自費一事，要不要道歉，所謂知恥近乎勇，你有認錯的勇氣嗎？」

《日經亞洲》：台方訪團名單逾15人 東京要求刪人未獲理會

《日經亞洲》17日報導指出，儘管卓榮泰對外稱是「私人行程」，但台灣曾提交超過15人的訪團名單，當時東京要求刪除行政院發言人及隨行攝影人員，但未獲理會。隨後，卓榮泰訪日看球，中央社又火速報導，讓東京方面「感到被背叛」，不滿台灣違反雙方默契。