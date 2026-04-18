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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰赴日看WBC傳日方不滿　楊智伃批外交翻車：公開道歉

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長卓榮泰3月赴日觀賞世界棒球經典賽（WBC）引發爭議，外媒《日經亞洲》近日報導，有部分日本官員對此感到不滿。北市議員參選人、前國民黨發言人楊智伃認為，卓榮泰、賴政府外交大翻車，卓應該為外交處理失當公開道歉，行政院也應該為抹黑國民黨立委王鴻薇負起責任。

▲▼行政院長卓榮泰現身東京巨蛋應援。（圖／讀者提供）

▲卓榮泰3月現身東京巨蛋為中華隊應援，卻引發爭議。（資料照／讀者提供）

外媒指稱日方出現「不同聲音」

外媒《日經亞洲》在報導中指出，卓榮泰3月前往東京巨蛋觀賽，日方基於敏感性考量，要求刪除行政院發言人及攝影人員等，避免行程被放大關注，沒想到還是被現場觀眾拍到，甚至在媒體及社群流傳，導致低調的私人行程破功，進而引發部分日本官員不滿，認為此事違背事前默契。

▲▼國民黨朱立倫、楊智伃涉《集會遊行法》到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲楊智伃批評卓榮泰、賴政府外交大翻車。（資料照／記者劉昌松攝）

楊智伃要求卓榮泰道歉

楊智伃17日在臉書發文表示，外媒報導內容與王鴻薇當初提出的質疑，內容高度一致，可是當初行政院說王拿出來的是「假文件」，現在卻被國際媒體側面證實為「真問題」，「卓榮泰為了政治操作、蹭棒球聲量，不僅以不合時宜、不合慣例的方式包機出行，還試圖營造『外交成功』的形象。結果卻是，讓日本方面不滿、增加外交風險，甚至引發一連串爭議與信任危機。」

楊智伃直言，「這不是外交突破，而是外交翻車」，希望卓榮泰為外交處理失當公開道歉，也希望行政院為抹黑王鴻薇負起責任，並向社會說明清楚。

外交部回應外媒報導

而關於這份外媒報導的內容，外交部僅回應，卓榮泰赴日觀賽一事屬於私人行程，相關立場已由台日雙方先前說明，外交部不再進一步評論。

卓榮泰、賴政府才是真正外交大翻車！ 行政院應為外交失敗、抹黑...

楊智伃發佈於 2026年4月17日 星期五
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