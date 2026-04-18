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大甲媽祖「千里眼將軍」掉落　廖大乙：主事者眼光要放遠

記者葉國吏／綜合報導　

大甲媽祖17日下午進行上轎儀式，鎮瀾宮董事長顏清標傳送千里眼神像時，因後方接應不慎導致千里眼摔落地面。民俗專家廖大乙直言此為警訊，媽祖正提醒主事者應謹言慎行，國人眼光也要放遠。

▲▼大甲鎮瀾宮千里眼神像掉落。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播）

▲大甲鎮瀾宮千里眼神像掉落。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播，下同）

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千里眼神像意外摔落現場驚呼
17日大甲鎮瀾宮舉辦媽祖上轎典禮，現場大咖雲集，包含代表總統的民進黨秘書長徐國勇、台中市長參選人何欣純，以及立法院副院長江啟臣與台北市長蔣萬安等人皆出席。眾人原本依序將正爐媽與副爐媽神像請入神轎，現場氣氛莊嚴，準備迎接遶境高潮。

▲▼大甲鎮瀾宮千里眼神像掉落。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播）

就在傳送護法神像的過程中，董事長顏清標將千里眼將軍交給後方接手時，疑似雙方默契不足沒接穩，神像當場掉到地上，嚇得徐國勇忍不住大聲驚叫。旁人見狀趕緊上前將神像拾起重新安座，雖然插曲短暫，但過程全被直播鏡頭記錄下來，在網路引發熱議。

▲▼大甲鎮瀾宮千里眼神像掉落。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播）

民俗專家解讀神明警示建議低調
針對這起罕見意外，民俗專家廖大乙指出，神像掉落雖然並非人為故意，但仍代表神明有話要說。他認為千里眼是在提醒國人不要只看眼前利益，應將目光放遠；同時也告誡主事者在遶境期間要約束信眾，防止搶轎或暴力衝突發生，更要多注意自身健康狀況。

▲▼大甲鎮瀾宮千里眼神像掉落。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播）

另一位民俗專家楊登嵙則認為，千里眼與順風耳是媽祖最重要的部將，雖然意外不至於影響遶境整體運勢，但當時經手神像的相關人員，近期行事應轉趨低調保守。他建議應盡量化解敵意與紛爭，以和為貴，才能讓這次的宗教盛事圓滿落幕，確保信眾平安。

▲▼大甲鎮瀾宮千里眼神像掉落。（圖／翻攝大甲鎮瀾宮直播）

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