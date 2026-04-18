今變天轉涼！明起4天熱爆　下週四雷雨區擴大

▲週末變天。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象署﻿）

記者葉國吏／綜合報導

今天北部、東半部變天有雨，北台灣轉涼，明起至下週三受到乾空氣影響晴朗穩定，日夜溫差大，下週四(23日)下午鋒面南下、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，降雨範圍擴大。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」指出，今(18)日微弱鋒面影響，北部、東半部轉有局部短暫陣雨；北台轉涼、南部仍偏熱。各地區氣溫如下：北部20至25度、中部20至30度、南部20至33度、東部21至33度。



明日至下週二(19至21日)，受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定。明日、下週一花東偶有零星降雨的機率，白天偏熱、日夜溫差大；下週二東半部偶有局部短暫雨，北台氣溫稍降。下週三(22日)水氣略增，各地仍晴時多雲、白天偏熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

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▲華南沿岸有雲層移出(左圖)。4：40雷達回波合成圖顯示，強降水回波在東部海面(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，宜花有局部降雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

下週四(23日)下午鋒面南下、中部以北轉有局部陣雨或雷雨；下週五、六(24、25日)鋒面影響，降雨範圍擴大，各地區有局部陣雨或雷雨的機率。下週四下午起氣溫下降、北台轉涼。下下週日、一(26、27日)鋒面遠離，天氣好轉。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

中央氣象署18日2時最新資料顯示，第4號中度颱風「辛樂克」，在關島北方海面，未來在日本南方海面加速向東北遠離、持繪減弱中；對台灣及日本皆無威脅。