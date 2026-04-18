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社會 社會焦點 保障人權

郁方挨批罵錯人　深夜PO文向林月琴道歉：錯就是錯我願意承認

記者黃翊婷／綜合報導

剴剴案中兒福聯盟前社工陳尚潔被判2年徒刑，藝人郁方對判決不滿，一度點名綠委林月琴等人，卻被網友質疑罵錯人。對此，郁方17日晚間在臉書發文向林月琴道歉，「錯就是錯，我願意承認，也會記在心裡，讓自己做得更好。」

▲▼剴剴案兒福聯盟失職社工陳尚潔，今（16日）被台北地院依過失智死罪判刑2年，藝人郁方與何嘉文結伴聽判，受訪難掩失望，「剴剴戰士」喊口號宣洩不滿，聯絡人張瓦力強調不會忘記剴剴、「他是刻在我們心裡的名字！」並秀出衣服背面的剴剴圖樣。（圖／記者黃哲民攝）

▲郁方為剴剴案發聲。（資料照／記者黃哲民攝）

社工陳尚潔判決公布

兒福聯盟前社工陳尚潔在剴剴案中，被指控任內訪視失職，未能及時阻止1歲的剴剴遭保母劉彩萱虐待致死。台北地院日前依過失致死罪判處陳女2年徒刑，偽造文書罪的部分則為無罪。

郁方遭質疑罵錯人

消息傳開之後引發聲援者不滿，其中，藝人郁方貼出「某基金會董事」的名單，並標註現任兒盟董事長林志嘉與綠委林月琴，結果被網友發現，該截圖不是兒福聯盟，而是與此次案情無關的「靖娟基金會」。

林月琴回應爭議

林月琴回應，如果她有串聯任何連署行動，一定會光明正大地說出來，掛上發起人，因為這沒有什麼好隱藏，也根本藏不住，「事實是，我不是近期任何社工團體連署行動的發起人，也沒有參與撰寫」。

郁方道歉

對此，郁方17日在臉書發文向林月琴道歉，她表示，經查證確認，聯合全國十餘所大學社工系所的聲明，並非由林月琴發起，「對於先前在未完整查證下所做的指稱，我在此誠心向林月琴立委致歉。」

郁方強調，「錯就是錯，我願意承認，也會記在心裡，讓自己做得更好。」做錯事情就要道歉，認錯是最大的勇氣，她也希望林志嘉跟陳尚潔能勇於認錯，「知錯才會改變，如果覺得自己都沒有錯，怎麼可能改變這些悲劇繼續發生？」

（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▼▲郁方曾編輯貼文，並刪除關於王育敏的部分言論。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

而關於網友質疑為何沒有要求國民黨立委王育敏道歉，郁方原本在貼文中回應，「至於已經卸任的前任董事長王育敏，在這件事情上根本毫無權力，持續將焦點放在其身上，並無助於事情的改善與前進」，但隨後她編輯文章將這句話刪除，只留下「我們真正期待的，是現任兒盟董事長林志嘉先生，能夠正面回應這起悲劇，給社會一個交代，也給孩子一個最基本的尊重」的部分。

感謝林月琴立委的說明。今日我再次查證後確認，聯合全國十餘所大學社工系所的聲明，並非由林月琴立委發起。對於先前在未完整查證下所做的指稱，我在此誠心向林月琴立委致歉。 這件事讓我更提醒自己，情緒可以真，但事實必須更嚴謹。錯就是錯，我願意承認，...

好門媳婦的秘密生活郁小方發佈於 2026年4月17日 星期五

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