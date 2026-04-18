今變天轟雷雨！　鋒面、東北季風夾擊「3地區」

▲今天鋒面、東北季風影響，中部以北、東半部、恆春半島有雷雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天鋒面、東北季風影響，中部以北、東半部、恆春半島有雷雨發生機率，北部、宜花地區溫度稍降，白天高溫約26度左右。不過明天天氣又回穩，下週四（23日）又會變天，北部、東北部再度轉雨降溫。

根據中央氣象署資料顯示，今天（18日）鋒面通過及東北季風增強，各地雲量較多，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，鋒面雲系預計凌晨開始就會從西邊移近台灣陸地，並且持續影響整個白天，這段期間除南部平地降雨機率較低外，其他地區斷斷續續都有機會下雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

晚上開始水氣減少，各地降雨機率將逐漸降低；北部及宜花天氣會涼一些，白天高溫24-26度，其他地區沒下雨時感受仍悶熱，高溫在29-31度，至於各地低溫約21-23度。

▲週末變天。（圖／翻攝臉書／報天氣 - 中央氣象署﻿）

4/19(日)東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；水氣逐漸減少，花東地區及中南部山區有局部短暫陣雨，宜蘭及大台北山區亦有零星短暫陣雨，其他地區轉為多雲偶見陽光的天氣。

高溫預測：北部及宜花25-27度，中南部及台東28-31度，澎湖26度，金門25度，馬祖21度；低溫預測：中部以北及宜花20-21度，南部及台東23-25度，澎湖23度，金門20度，馬祖17度。

4/20(一)起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，環境轉為偏東風；4/20(一)、4/21(二)花東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨；4/21東北部地區亦有零星短暫陣雨。

4/22(三)環境轉為偏南到東南風，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星降雨機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

4/20-4/22 高溫預測：台灣各地及澎湖28-32度，金門24-26度，馬祖20-22度；低溫預測：台灣各地19-23度，澎湖23-24度，金門20-21度，馬祖17-18度。

4/23(四)、4/24(五)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨， 東南部地區有局部短暫陣雨。

4/23-4/24 高溫預測：北部及宜花25-27度，中南部及台東28-31度，澎湖27度，金門24度，馬祖21度；低溫預測：台灣各地22-24度，澎湖24度，金門21度，馬祖18度。