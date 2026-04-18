　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以黎停火生效　黎巴嫩總統：推動永久性協議

▲▼黎巴嫩陸軍司令奧恩（Joseph Aoun）當選總統 誓言終結以色列占領。（圖／路透社）

▲黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天表示，在以色列與真主黨為期10天的停火啟動後，國家正正式邁入以永久性協議為目標的新階段。他強調，黎巴嫩將擺脫長年被捲入區域衝突的命運，不再充當任何勢力的戰爭場地，而是重新掌握自身前途與主權。

這場演說是在美國總統川普（Donald Trump）宣布停火的隔天發表。奧恩以強烈語氣向全民喊話，指出黎巴嫩過去數十年被外力牽動，如今局勢正在翻轉。他回顧，黎巴嫩於3月2日被捲入戰火，是因伊朗支持的真主黨攻擊以色列，作為對前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺的報復。

奧恩說，停火象徵一個關鍵轉折點，國家將從「先止戰」走向「談長久」。他直言，政府近半世紀來首次真正收回國家與決策權，未來的談判是為黎巴嫩自己而談，而不是替他人布局。他也感謝促成停火的各方，包括川普與沙烏地阿拉伯。

針對與以色列的接觸，奧恩強調，直接談判不等於示弱，更不是犧牲原則或主權。他保證，任何協議都不會讓出一寸土地或損害人民尊嚴。川普日前並透露，奧恩與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計數日內赴白宮。稍早前，兩國駐美大使在華府會面，也被視為破冰訊號。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李灝宇大聯盟初登場！先發第8棒守三壘　台灣第19人誕生
川普：美國、伊朗將在這兩天內達成和平協議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：伊朗代表怕被暗殺　巴基斯坦護航回國

川普：美國、伊朗將在這兩天內達成和平協議

荷莫茲海峽解封、黎巴嫩停火　川普：美伊協議已無癥結點

以黎停火生效　黎巴嫩總統：推動永久性協議

伊朗開放荷莫茲海峽！美股收高868點　台積電ADR漲1.98％

快訊／荷莫茲海峽開放！　道瓊狂飆破1000點

川普：伊朗承諾不再關閉荷莫茲海峽　美軍正清除水雷

伊朗開放荷莫茲海峽！　川普狂發11篇文曝內幕：北約「紙老虎」

快訊／川普發文：伊朗宣布全面開放荷莫茲海峽

離奇！9旬翁靈柩剛送火化　「靈堂瞬間起火」燒成焦黑

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

46萬香燈腳來了也沒用！北港餅店生意跌4成　業者：不漲價撐不下去

路透：伊朗代表怕被暗殺　巴基斯坦護航回國

川普：美國、伊朗將在這兩天內達成和平協議

荷莫茲海峽解封、黎巴嫩停火　川普：美伊協議已無癥結點

以黎停火生效　黎巴嫩總統：推動永久性協議

伊朗開放荷莫茲海峽！美股收高868點　台積電ADR漲1.98％

快訊／荷莫茲海峽開放！　道瓊狂飆破1000點

川普：伊朗承諾不再關閉荷莫茲海峽　美軍正清除水雷

伊朗開放荷莫茲海峽！　川普狂發11篇文曝內幕：北約「紙老虎」

快訊／川普發文：伊朗宣布全面開放荷莫茲海峽

離奇！9旬翁靈柩剛送火化　「靈堂瞬間起火」燒成焦黑

卓榮泰赴日看WBC傳日方不滿　楊智伃批外交翻車：公開道歉

3銀行信用卡權益大變動！7／1生效　中信銀正式掰了Yahoo卡

新庄證實古林睿煬回先發！直言調度兩難：轉牛棚很可惜

淡江大橋通車倒數！　7大活動今起搶先體驗

Perplexity也加入Mac戰局！推出全新AI助理　主打全天候自動操作電腦

卓榮泰高調看球惹怒日方　蘇一峰酸爆「弄巧成卓」

洋基好消息！沃爾普復健賽敲首安　重返大聯盟再跨一步

大甲媽祖「千里眼將軍」掉落　廖大乙：主事者眼光要放遠

海外股票ETF飆風起　一文看今年以來漲勢前8強

郁方挨批罵錯人　深夜PO文向林月琴道歉：錯就是錯我願意承認

【大甲媽上轎典禮出意外！】千里眼神像不慎掉落地面

國際熱門新聞

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

伊朗開放荷莫茲海峽！川普狂發11篇文

快訊／川普：伊朗全面開放荷莫茲海峽

川普：伊朗承諾不再封荷莫茲海峽！

離奇！9旬翁剛送火化　靈堂瞬間起火燒毀

醫師切錯器官！　70歲患者大出血身亡

即／狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！

護理師夜班激戰同事！「碰撞聲」響徹病房

頂級女公關「評比男客等級」顛覆三觀！　醫生如地雷

赴泰潑水節失蹤3天！　36歲台男找到了

伊朗開放荷莫茲海峽　美股收高868點

律師：殺子繼父恐判30年或無期

京都男童慘死　繼父曝殺子細節：先載到學校

荷莫茲海峽解封、黎巴嫩停火　川普：美伊協議已無癥結點

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

伊朗開放荷莫茲海峽！道瓊狂飆破1000點

大甲媽上轎「金精將軍」不慎掉地上　

日職驚悚一幕！現場急抬擔架

快訊／柯文哲逢甲夜市掃街「遭噴辣椒水」！

「4姊妹同框」等了225年　白沙屯媽首度駐駕福安宮

Jisoo親哥爆性侵！私約直播主「家中試圖硬上」　上銬畫面曝光

即／台中大貨車撞機車！　80歲嬤「雙腿慘被輾斷」亡

很容易暈船的三大星座！

長達4年無就醫紀錄　老婦成臥室蠟屍揭社會孤島

吳淡如談TVBS裁員「連菁英都裁」　揭殘酷真相

伊朗開放荷莫茲海峽！川普狂發11篇文

快訊／川普：伊朗全面開放荷莫茲海峽

川普：伊朗承諾不再封荷莫茲海峽！

鐵飯碗來了！國營事業招考394名新血　起薪逾4.6萬元

羅志祥愛徒爆熱戀吳宗憲「第四個女兒」真實關係全說了

更多

最夯影音

更多
徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面