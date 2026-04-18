以黎停火生效　黎巴嫩總統：推動永久性協議

▲黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）今天表示，在以色列與真主黨為期10天的停火啟動後，國家正正式邁入以永久性協議為目標的新階段。他強調，黎巴嫩將擺脫長年被捲入區域衝突的命運，不再充當任何勢力的戰爭場地，而是重新掌握自身前途與主權。

這場演說是在美國總統川普（Donald Trump）宣布停火的隔天發表。奧恩以強烈語氣向全民喊話，指出黎巴嫩過去數十年被外力牽動，如今局勢正在翻轉。他回顧，黎巴嫩於3月2日被捲入戰火，是因伊朗支持的真主黨攻擊以色列，作為對前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭擊殺的報復。

奧恩說，停火象徵一個關鍵轉折點，國家將從「先止戰」走向「談長久」。他直言，政府近半世紀來首次真正收回國家與決策權，未來的談判是為黎巴嫩自己而談，而不是替他人布局。他也感謝促成停火的各方，包括川普與沙烏地阿拉伯。

針對與以色列的接觸，奧恩強調，直接談判不等於示弱，更不是犧牲原則或主權。他保證，任何協議都不會讓出一寸土地或損害人民尊嚴。川普日前並透露，奧恩與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計數日內赴白宮。稍早前，兩國駐美大使在華府會面，也被視為破冰訊號。