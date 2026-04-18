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印度移工是「民進黨主導推動」　事實查核中心：非國民黨發起提案

▲全台佔比3%的移工人口，讓金融業嗅到了商機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

 ▲網傳國民黨發起印度移工提案，事實查核中心表示，是民進黨政府2020年開始推動的政策。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

針對網路流傳「國民黨提案開放印度勞工」的文件截圖，事實查核中心公布查核報告指出，引進印度移工實為民進黨政府自2020年開始推動的政策。2024年2月台印正式簽署合作備忘錄（MOU），隨後送交立法院，在朝野政黨無人表態反對的情況下完成備查程序。查核中心表示，網傳截圖實為立法院審查報告內容，並非國民黨發起的開放提案。

政策由民進黨政府主導　台印早於2020年開啟洽談

事實查核中心在臉書上表示，根據勞動部提交立法院的報告顯示，台印雙方早在2020年即針對引進移工展開洽談。2023年11月，《彭博社》報導台灣預計雇用印度工人，勞動部隨後證實正在洽談MOU，以補充國內產業人力並擴充移工來源國。雙方於2024年2月16日正式簽署MOU，並於同年4月公布條文內容，確認引進計畫由行政機關主導推動。

立院在野黨要求改查照為審查　會議結論無人反對

MOU簽署後，勞動部原依《條約締結法》送交立法院「查照」，後因在野黨提案改為交委員會「審查」。2024年6月，立法院衛環與國防外交委員會聯席審查此案，當天出席的22位朝野立委中，並無人表態反對引進。

包含國民黨立委廖偉翔、邱鎮軍及民眾黨立委陳昭姿均在質詢中表示，對於移工來源多樣化樂觀其成，並要求政府加快速度。

朝野達成共識准予備查　未修改條文或要求重啟談判

在長達4小時的審查會議中，雖有立委質詢條文修改的可能性，但最終無人提議修正或要求退回重啟談判。國民黨立委蘇清泉代表黨團發言時表示，對MOU條文原則上無意見，顯示朝野已達成共識。

會議結論將該案「准予備查」，且未修改任何內容。7月5日立法院院會正式宣讀完成備查程序，現場亦無反對意見。

網傳截圖為會議記錄文件　並非國民黨開放提案

關於社群平台流傳的文件截圖，事實查核中心回應，經查核確認是來自立法院審查報告的第1頁與第7頁。內容包含會議紀錄文字以及國民黨提出的附帶決議，其主旨為要求政府完善移工直聘配套措施，而非「發起開放印度移工」的原始提案。查核中心強調，該文件被錯誤解讀為在野黨主動提議開放的證明。

結論認定傳言有誤　政策流程經由行政簽署與立法備查

事實查核中心總結指出，引進印度移工的政策時序清晰，是由民進黨政府主導推動、簽署MOU，並在立法院完成法定備查程序。網傳「國民黨提案開放」之說法屬於錯誤訊息。此政策旨在解決台灣產業缺工問題，並透過直聘制度減少中間環節，目前已正式進入執行階段。

 
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