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基隆漁船海難「台日共同搜救」　海巡署批陸政治操作

▲▼海巡署。（圖／翻攝海巡署官網）

▲基隆漁船船難，船長目前失聯中。（圖／翻攝海巡署官網）

記者柯振中／綜合報導

我國基隆籍漁船「全漁6號」16日於釣魚台海域失火沉沒，目前台籍船長仍下落不明，海巡署正會同日本海上保安廳全力搜救中。然而，中國海警17日竟在社群平台宣稱其「緊急救援中國台灣籍漁船」，引發我國海巡署深夜發稿嚴正駁斥。海巡署批評中方說法不僅與事實不符，更是藉海難事件侵犯我國主權，遂行政治操作與認知作戰。

失火第一時間由友船救起　非中國海警宣稱之「救援成果」

海巡署還原事發經過指出，基隆籍「全漁6號」16日清晨在釣魚台東北方約77浬處（屬日本搜救責任區）失火沉沒。船上6名外籍船員在第一時間，是由附近作業的我國籍漁船「全漁36」迅速救起，並非大陸海警所宣稱的救援成果。目前獲救船員暫留友船安置，搜救重點仍鎖定在不幸落海失蹤的62歲張姓船長。

台日聯合搜救持續中　「桃園艦、宜蘭艦」趕赴案發海域

海巡署表示，接獲通報後立即啟動跨國協調，調派「桃園艦」於16日深夜抵達現場接手搜救任務，並增派「宜蘭艦」加入行列。同時，我方也協調日本海上保安廳派遣巡邏機與船隻協助，目前台日雙方正保持緊密聯繫，在海象不佳的情況下，於黃尾嶼東北方海域全力搜尋失聯的張姓船長，不放棄任何希望。

▲▼海巡署。（圖／翻攝海巡署官網）

▲基隆漁船船難，船長目前失聯中。（圖／翻攝海巡署官網）

駁斥「中國台灣籍」字眼　海巡署：人道救援不應淪政治工具

針對中國海警刻意使用「中國台灣籍漁船」等字眼進行宣傳，海巡署嚴正強調，海上人道救援無國界是普世公認價值，我方過去也曾多次冒險救援中國大陸籍漁船，但中方不應以此消費海難，甚至藉此侵犯我國主權。海巡署呼籲中方應停止政治操作，將焦點回歸於人道搜救本身。

海象不佳增加搜救難度　我方堅定守護漁民安全

「全漁6號」失火現場海況惡劣，對搜救工作造成極大挑戰。海巡署指出，桃園艦及宜蘭艦將持續投入搜救行動，展現守護我國漁民生命的決心。對於對岸刻意混淆視聽的認知作戰，海巡署除第一時間澄清事實外，也再次重申海上主權與搜救實績不容抹黑，將竭盡全力尋找失蹤船長。

 
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