「蠟屍案」下週解剖釐清死因　檢方：不排除殺人遺棄重罪

▲宜蘭『蠟屍』悲劇，宜蘭地檢署追查羅東張姓男疑涉嫌遺棄致死、殺人重罪。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭『蠟屍』悲劇，針對老婦確切死因，宜蘭檢方預計下週進行解剖相驗老婦死因。至於拒絕親屬長年探視老婦的張男，是否涉嫌遺棄致死，甚至是殺人等重罪，已列後續偵辦重點，檢方並會對法院裁定無保請回部分，提出抗告。

失聯多年報警求助 破門驚見老婦死亡多時

宜蘭縣羅東鎮驚傳一起逆倫隱匿死訊案。一名91歲張姓老婦失聯多年，其長女因長期遭同住的弟弟拒絕探視，憂心母親安危遂報警求助。宜蘭檢警16日晚持搜索票進入張婦住處，赫然發現其已明顯死亡多時。

阻擋探視長達4年 無就醫紀錄引發疑點

據了解，91歲張婦與退休的65歲張姓兒子同住，家住附近的女兒，多年連繫不上老母親，屢次返家探視，皆遭弟弟以媽媽熟睡等理由阻擋在外；戶政單位清查時也發現，年邁老婦竟長達4年無就醫紀錄，極不尋常。羅東警方獲報派員多次前往查訪，但張男態度強硬，拒絕員警入屋探視。

兒持續提領年金 隱瞞死訊涉詐欺偽造

警方調查發現，張姓老婦每月的敬老年金，竟持續由與其同住的張姓兒子前往郵局提領。檢警調閱監視錄影畫面及相關醫療資料後，確認被告張男涉嫌在母親過世後，長期隱瞞死訊以領取不法所得。

檢方聲押遭無保請回 將提抗告追究責任

宜蘭地檢署檢察官17日以張男涉犯偽造文書及詐欺等罪嫌重大，且考量其長期瞞報死訊並領取年金，有反覆實施詐欺犯罪及湮滅證據之虞，認有羈押之必要，聲押張男，而宜蘭地院深夜裁定無保請回。