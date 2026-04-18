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伴屍4年領母敬老金20萬元　宜蘭男拒姊探視揭驚人「蠟屍」悲劇

▲宜蘭地方法院以傷害致死罪，判沈女7年4月刑期，許男因依傷害罪，被判10月刑期。（圖／記者游芳男攝）

▲羅東張姓男子涉長期瞞報同居九旬老母死訊，且多年來持續領取母親的敬老津貼，宜蘭地檢署17日聲押，而宜蘭地院裁定無保請回。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名長女因多年無法探視91歲老母，求助警方後，揭開了一起伴屍冒領年金的悲劇。宜蘭檢警16日晚發現張姓老婦在住臥室成「蠟屍」，估死亡至少4年，其同住的65歲張姓兒子不僅多次拒絕親屬探視，更涉嫌多年來持續領取母親20萬多元的老人年金、重陽敬老禮金等津貼。檢方17日以被告張男涉詐欺、偽造文書等罪名，聲押禁見張男，宜蘭地院深夜裁定無保請回，檢方表示將抗告。

宜蘭縣羅東鎮驚傳一起逆倫隱匿死訊案。一名91歲張姓老婦失聯多年，其長女因長期遭同住的弟弟拒絕探視，憂心母親安危遂報警求助。宜蘭檢警16日晚持搜索票進入張婦住處，赫然發現其已明顯死亡多時。

據了解，91歲張婦與退休的65歲張姓兒子同住，家住附近的女兒，多年連繫不上老母親，屢次返家探視，皆遭弟弟以媽媽熟睡等理由阻擋在外；戶政單位清查時也發現，年邁老婦竟長達4年無就醫紀錄，極不尋常。羅東警方獲報派員多次前往查訪，但張男態度強硬，拒絕員警入屋探視。

警方調查發現，張姓老婦每月的敬老年金，竟持續由與其同住的張姓兒子前往郵局提領。檢警調閱監視錄影畫面及相關醫療資料後，確認被告張男涉嫌在母親過世後，長期隱瞞死訊以領取不法所得。

宜蘭地檢署檢察官於今（17）日以張男涉犯偽造文書及詐欺等罪嫌重大，且考量其長期瞞報死訊並領取年金，有反覆實施詐欺犯罪及湮滅證據之虞，認有羈押之必要，已正式向法院聲請羈押並禁止接見通信。而宜蘭地院深夜裁定無保請回

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