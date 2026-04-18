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讓毛孩善終！議員籲設寵物專用焚化爐　北市府允研議

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,行人,寵物,狗,散步,遛狗,毛小孩。（圖／記者李毓康攝）

▲毛小孩已是現代人的家庭夥伴，遺體處理得善終問題也應獲重視。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

寵物毛孩已被視為現代人的家庭成員之一，台北市議員陳炳甫表示，台北市動物之家近期發生動物遺體堆積如山的慘劇，畫面看了令人心碎。他指出，目前全台灣合法的寵物殯葬業者僅有一家，台北市政府完全沒有自己的寵物焚化設施，建議市府可設置「寵物專用焚化爐」。對此，北市動保處與殯葬處已研議在二殯設置動物焚化設施的可行性，後續仍需在法規面進行研議。

北市一名曾養狗狗的飼主表示，由於台北市沒有寵物殯葬，家中狗狗過世後，就只能找往新北市寵物殯葬業者尋覓，當時找到離家相對較近的林口，以火化後樹葬的儀式，經費加總落在6000元。

陳炳甫日前在總質詢時指出，目前全台灣合法的寵物殯葬業者僅有一家，資源極度稀缺，且台北市政府本身沒有自己的寵物焚化設施，若合法廠商不願承接，動物焚化問題該何去何從？他擔憂，在缺乏合法管道的情況下，市府如果還不積極處理，等於是在變相鼓勵非法廠商進場或隨意棄置，讓「動物友善城市」的口號淪為笑話。

陳炳甫向市長蔣萬安提議，市府未來預計新建12座環保焚化設施，他要求研議將其中一座挪為「寵物專用焚化爐」，由政府主導建立合法、透明且穩定的處理機制。此外，陳也建議透過「基北北桃」合作平台，共同開發合法的寵物殯葬專區，打破現在民間業者壟斷的亂象，確保每隻毛孩都能有尊嚴地走完最後一程。

對此，蔣萬安表示，將請動保處與殯葬管理處等相關局處共同檢討，針對長期硬體規劃與預算編列進行評估。

動保處收容組長華心惠表示，中央目前針對寵物生命紀念設施訂有「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」，辦理非都市土地申請變更編定，不過，台北市皆為都市計畫土地，所以不適用上述的作業要點。

華心惠說，動保處目前與殯葬管理處研議第二殯儀館設置動物焚化設施的可行性，但涉及兩處本身的法規，包含地目、用途、殯葬服務等，都仍需要再討論研議。另外，有關先前發生的寵物屍體堆積狀況，已由合法得標廠商定期清運處理，執行上沒有問題，未來在標案上將可能發生空窗期的狀況補齊。

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