未來能躺在淡水河上！學者點名淡江大橋成「建築處方箋」

▲學者提出「淡江大橋」啟用後重點不只是省時間，仍要回到「人」來看。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／新北報導

淡江大橋將於5月12日通車，預估通勤族一年可節省多達9135分鐘，有學者提出「建築處方箋」的概念，提醒更要回到「人」來看，如果只看追求更多人潮、經濟發展，那再多的橋也不夠。而交通部觀光署長陳玉秀也提到，未來大橋啟用後終於能「躺在淡水河上」，也有機會實現從機場騎腳踏車到淡水的願望。

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▲淡江大橋通行後，部分通勤族一年可省下9135分鐘。（圖／記者湯興漢攝）

●淡江大橋成為「建築處方箋」

淡江大橋啟用前推出一系列活動，其中4月14日舉行「淡江大橋建築美學與城市設計論壇」，東吳大學社會學系副教授劉維公分享，各界談到淡江大橋，多半強調可節省25分鐘車程，以個人來估算，1年可省下9135分鐘。有了新的交通建設，往往會改變城市與周邊地區的關係，讓跨區工作、生活變得更容易，不過也可能對土地和資源帶來壓力。

他提到，省時間、縮短距離確實重要，但社會學最喜歡談的不是交通本身，最關心的是「人」。像是有研究顯示，如果通勤時間超過45分鐘，離婚率有提高的趨勢。因此省下來的時間，究竟對生活節奏帶來什麼影響，能不能讓人的感受更好。

他提出「建築處方箋」、「心情的基礎建設」概念，強調像是淡江大橋這類大型建設，不能只單純當作「公共工程」來看，而是要看作一種「回應社會問題」的方式。

劉維公說明，當代社會面臨的問題，不再只是GDP或經濟發展，除了極端氣候、貧富差距、戰爭等議題，其中一項越來越嚴重的課題，就是「心理健康」。

如果城市發展只注重交通能否帶來更多人潮、刺激經濟，那相信在5年、10年後，可能又要求蓋新的橋樑或道路，而住在城市裡的人，不一定因此更快樂。

▲各界關注淡江大橋對觀光影響，學者提出「溫度旅行」是未來趨勢。（圖／記者湯興漢攝）

●從「深度旅行」走向「溫度旅行」

劉維公也認為，各界熱衷討論大橋啟用後對觀光的影響，他認為，淡江大橋確實具備非常好的產業潛力，但除了傳統的旅遊方式，我們也需要新的、活生生的旅行概念，新概念叫「影響力旅遊（Travel for Impact）」。

他表示，旅行不只是看人潮與人數，而是要思考能為地方帶來什麼樣的影響。還有過去常談「深度旅行」，但他現在更想談的是「溫度旅行」，也就是關心「人們的心情品質」，以及人與地方之間的關係。

他認為，在淡江大橋完工之後，接下來真正重要的課題將與「敘事」有關，需要「大家一起來說淡江大橋的故事」，持續累積屬於這座橋與城市的記憶，讓它不只是工程，而是成為生活的一部分。

▲淡江大橋啟用後，可實現「躺在淡水河上」、「在河上慢跑」的體驗。（圖／記者湯興漢攝）

●未來可以「躺在淡水河上」

談到淡江大橋啟用後的願景，交通部觀光署長陳玉秀表示，淡江大橋未來不只是交通橋梁，也是一個可以停留、使用的公共空間。

她形容，過去沒有人能「躺在淡水河上」，但隨著淡江大橋完成，未來民眾有機會在橋面停留、散步，甚至躺著看天空與河口景色，重新感受水岸環境。

她指出，橋梁未來除了交通功能，也可能舉辦各類活動，例如藝術展演、舞蹈或其他公共活動，民眾也可以單純來散步或休息，例如清晨可以晨跑，傍晚可以騎自行車或看夕陽，逐漸形成全天候使用的生活場域。

▲淡江大橋啟用後，未來國際旅客可從機場騎到淡水。（圖／記者湯興漢攝）

她也提到，台灣自行車環境成熟，過去曾有國際旅客攜帶自行車來台，希望一到機場落地後，就能展開騎乘行程。未來淡江大橋啟用，若周邊路網更完整，就有機會讓旅客從桃園機場一路騎到淡水。

行一建築總監彭文苑也分享，未來淡江大橋周邊景觀，有機會成為影視作品拍攝場景，說不定漫威也會來取景。

▲過去只能在岸邊，未來民眾也能站在橋上看夕陽。（圖／記者湯興漢攝）

●站在橋上看夕陽 讚淡江大橋「人能助天」

中華民國景觀學會副理事長潘一如表示，淡江大橋最讓她感動的地方，是它沒有破壞原本的景色，反而把兩邊的美連起來。從過去只能站在岸邊看夕陽，到未來可能站在橋上，看見整個河口、山線與城市同時出現在眼前，這不只是交通上的連接，而是一種新的觀看方式。

潘一如也說，橋樑長久以來的功能都是連接兩端，但淡江大橋的意義已經往前一步，不只是連接道路，也是把淡水與八里原本各自發展的生活、休閒與觀光場域串在一起。過去各自存在的河岸、自行車道與生活空間，未來可能因為這座橋，變成一個更完整的生活圈。

她認為，淡江大橋最動人的地方，不是「人定勝天」，而更像是「人能助天」。人並沒有試圖戰勝自然，而是用技術去回應自然、呼應自然。當一座橋可以把自然、人與城市的關係重新整理出來，它就不再只是交通建設，而會慢慢成為一個城市共同記憶的一部分。