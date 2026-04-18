除了科技業「還有什麼工作月薪超過5萬？」　過來人給答案：很多

▲原PO想知道，有什麼工作薪水超過5萬元？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，看到統計數據稱台灣平均薪資大約落在5萬元左右，但身邊親友的真實收入，卻與該數據有段落差，這讓她不禁懷疑是否自己的「低薪同溫層」太厚？真的有人的薪水能超過5萬元嗎？貼文曝光後，引起討論。

同溫層太厚？她曝朋友兼差頂多月入45K

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這名女網友在Dcard上，以「除了科技業 真的有月薪超過5萬的工作嗎」為標題發文。原PO提到，根據她對身邊朋友的觀察，大家的月薪普遍落在3萬5000元至4萬元之間，即便有人額外兼差拚命賺錢，每個月的總收入頂多也只能達到4萬5000元。

賺錢只能靠投資？她好奇非科技業高薪職缺

原PO接著說，在目前的環境下，若想要多增加收入，似乎只能靠額外兼差或是多買股票投資，還是單純是自己的低薪同溫層太厚了？她也好奇，除了科技業之外，是否真的有人光靠一份正職工作，就能領到5萬元以上的月薪？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「大家都嫌棄的軍人在這兒，5萬是基本，30歲以上7到10萬正常」、「資料分析師月薪12萬路過，你的圈子都是低薪仔而已，多看看世界」、「醫生、律師、教授、藥師很多職業都可以超過，業務也賺很多」、「只能說很多都有5萬，大車司機、工地工人、金融業，但你跟你身邊的人都不願去做，那就沒法了」。也有網友說，「高薪的都嘛固定那些（科技業金融業外商，醫藥牙業務等），其他都偏低吧」。