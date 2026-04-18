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錯過小孩出生、母親離世　氣象站技工吳俊明守護最北孤島35年

▲▼彭佳嶼氣象站技工吳俊明。（圖／記者周湘芸攝）

▲彭佳嶼氣象站技工吳俊明。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

位於台灣最北端的彭佳嶼氣象站為全台最北氣象站，島上已無人居住，58歲的吳俊明繼承父業，在彭佳嶼擔任技工35年，守護觀測員的生活起居，日復一日協助觀測資料，卻因此錯過小孩出生、母親離世。

彭佳嶼面積僅1.14平方公里，無人居住，僅氣象站、燈塔及海巡人員常駐，其中，彭佳嶼氣象站平時共有3人駐守，包含主任、觀測員及技工，除了需仰賴觀測員進行觀測工作，還需要技工來照顧值班人員生活起居，從打掃到煮飯都要包辦。

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清晨5時許天還沒亮，家住在宜蘭的吳俊明就得搭上首班火車到基隆市場買菜，一次得買將近一個月的份量，再提著大包小包搭上計程車抵達深澳漁港，上午9時準時開船，到彭佳嶼已是中午12時30分。

「葉菜類不能買太多、食材不夠就煮鹹粥」，彭佳嶼氣象站觀測員來來去去，吳俊明守護島上人員生活起居卻已35載，對於採買的食材如數家珍。

▲▼彭佳嶼氣象站。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站食材都仰賴技工採買。（圖／記者周湘芸攝）

▲▼彭佳嶼氣象站技工吳俊明。（圖／記者周湘芸攝）

他表示，島上糧食都由氣象站自費採購，雖然一次上島僅需待15天，但通常會準備20天以上的量，平均每人每月伙食費約2600元，平時除了早餐是每個人自理，午餐及晚餐都由技工準備兩菜一湯或三菜一湯。他閒暇之餘也會學著做甜點，偶爾做蛋糕分給海巡人員，大家都會覺得是小確幸。

開著熟悉的鐵牛車，將一箱又一箱的物資搬下車，除了料理三餐，吳俊明指出，技工平時還要負責打掃環境、割草、維修搬運車等，有時也要協助觀測員施放探空氣球，大小雜事都包辦。

吳俊明的父親過去也曾擔任彭佳嶼技工長達37年，小時候跟著父親在島上生活，長大後的他先在台北林森北路餐廳擔任外場工作，成家前決定繼承父業進入氣象局（現氣象署），並調派彭佳嶼工作。

他回憶，早年彭佳嶼工作環境更辛苦，駐守人員都是攜家帶眷住在舊宿舍，且一待就是一年才能回本島，小時候曾跟著父親工作搬到彭佳嶼，「4月都會有候鳥，還有一大片牽牛花」，當時在島上的時光仍歷歷在目。

吳俊明表示，他年輕時曾在台北市林森北路餐廳外場工作，從繁華的林森北路換到無人居住的彭佳嶼，一開始非常不習慣，「我做不到3個月就想離職」，不知不覺做了1年才安定下來。

▲▼彭佳嶼氣象站技工吳俊明。（圖／記者周湘芸攝）

▲彭佳嶼氣象站技工吳俊明過去曾在餐廳工作，平時負責氣象站的三餐。（圖／記者周湘芸攝）

彭佳嶼氣象站共有2名技工輪班，每次都需跟著運補船上島，一待就是15天，才能再回到本島休息15天，由於彭佳嶼沒有碼頭，只有天然屏障能讓運補船靠岸，風浪要在1.5米以下才能開船，遇到較強的西南風、東北季風、颱風，甚至是軍演都可能因此關島。

曾錯過小孩出生、母親過世，吳俊明說，島上交通不便，休假回家還得看老天臉色，若有緊急狀況，一趟10幾萬元的直升機並非人人花得起，在島上工作30多年也錯過了許多重要時刻，不僅無法見證孩子出生，連母親生病過世都來不及見最後一面，他父親也在退休不久就因車禍過世。

吳俊明也說，他來到島上第3年曾被恙蟲咬到，連4天發高燒到41度，幾乎無法進食，只能由同事每天用酒精擦拭身體降溫，當時適逢雙十連假，民間直升機無法出動，且由於無昏迷症狀，海鷗直升機也無法協助，最終還是搭海釣船回台灣，一路上吐了3、4小時，抵達醫院時已發病危通知。

▲▼彭佳嶼氣象站技工吳俊明。（圖／記者周湘芸攝）

▲彭佳嶼氣象站技工吳俊明平時需包辦站內大小雜務。（圖／記者周湘芸攝）

吳俊明回憶，早年彭佳嶼進駐的國軍多達60幾人，人多比較不無聊，但遇到物資缺乏時就會比較麻煩，當時曾因太久沒下雨，軍人每天早上都會來氣象站搶除濕機的水刷牙，洗澡也是一周只能洗一次，現在已有水塔能儲水，環境好很多。

他也說，過去曾因海象不佳，運補船遲遲無法送物資，島上其他單位的糧食庫存只剩2隻豬腳，那2隻豬腳就這樣滷了2個多月，每天加醬油及水，滷到最後都已經骨肉分離，後來才開始有配給罐頭，當運補船來不了還能多撐幾天。

談到未來退休生活，他表示，過去彭佳嶼燈塔人員是由全台輪調，他也因此在島上結識不少朋友，退休後希望回到本島找以前的燈塔朋友，而現在彭佳嶼的生活已成為他的日常，在退休前的日子希望繼續守護這座島，也守護所有人的日常。

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