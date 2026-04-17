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伊朗開放荷莫茲海峽！　川普狂發11篇文曝內幕：北約「紙老虎」

▲▼川普。（圖／路透）

▲伊朗宣布開放荷莫茲海峽，川普連發11篇文。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）宣布「完全開放」荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，美國總統川普隨即在社群平台連續發布11則貼文，說明當前中東局勢與美方立場。

川普指出，荷莫茲海峽已恢復全面通行，並稱在美國協助下，伊朗正進行水雷清除作業。他強調，伊朗未來不會再封鎖海峽，也不會將其作為對抗國際社會的手段。不過他同時表示，針對伊朗的海上封鎖措施仍將持續執行，直到與伊朗之間的相關交易「100%完成」。

在貼文中，川普也提到，美方透過軍事行動已摧毀伊朗的核子計畫，並將接收所有核材料。他同時點名感謝巴基斯坦及其總理，以及沙烏地阿拉伯、阿聯酋與卡達的協助。

另外川普批評北約（NATO），「在荷莫茲海峽局勢結束後，我接到北約的電話，問我們是否需要幫忙。我告訴他們離遠點，除非他們只想用石油裝滿他們的船。需要他們的時候，他們一點用都沒有，簡直就是紙老虎！」

針對黎巴嫩情勢，川普則另行說明，要求以色列停止對黎巴嫩的空襲行動，表示美國將單獨與黎巴嫩合作，處理與真主黨（Hezbollah）相關的問題，「以色列將不再轟炸黎巴嫩。美國已禁止他們這樣做。夠了！謝謝！」

此外，川普也抨擊，「失敗的《紐約時報》、報導假新聞的《CNN》等媒體，在此次事件中也未對美方行動給予正面評價。」他強調今天為世界來說，是偉大且輝煌的一天。

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快訊／荷莫茲海峽開放！　道瓊狂飆破1000點

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