九旬老母失聯多年竟已成枯骨　羅東男涉瞞死訊冒領年金遭聲押

▲羅東張姓男子涉長期瞞報同居九旬老母死訊，且多年來持續領取母親的敬老津貼，宜蘭地檢署17日以詐欺、偽造文書等罪名，向法院聲請羈押禁見張男。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

一門之隔，竟成生死永隔的騙局。宜蘭一名長女因多年無法探視九旬老母，在求助警方介入後，揭開了一起伴屍冒領年金的悲劇。宜蘭檢警16日晚間持搜索票破門，發現高齡91歲的張姓老婦已在住處死亡多時，而其同住的張姓兒子不僅拒絕親屬探視，更涉嫌多年來持續領取母親的敬老津貼。檢方於今（17）日以被告張姓男子涉嫌詐欺、偽造文書等罪名，向法院聲請羈押禁見。

長女多年不得探視 報警揭開死亡真相

宜蘭縣羅東鎮驚傳一起逆倫隱匿死訊案。一名91歲張姓老婦失聯多年，其長女因長期遭同住的弟弟拒絕探視，憂心母親安危遂報警求助。宜蘭地檢署接獲報案後，由林禹宏檢察官指揮羅東分局偵辦，於16日晚間持搜索票進入張婦住處，赫然發現其已明顯死亡多時。

無就醫卻持續領錢 兒子涉冒領敬老津貼

警方調查發現，張姓老婦近年來完全沒有醫療就醫紀錄，然而其名下每月發放的敬老年金，竟持續由與其同住的張姓兒子前往郵局提領。檢警調閱監視錄影畫面及相關醫療資料後，確認被告張男涉嫌在母親過世後，長期隱瞞死訊以領取不法所得。

檢方認罪嫌重大 聲押禁見防串證滅證

宜蘭地檢署檢察官於今（17）日完成相驗程序並進行拘提偵訊。檢方認為，被告張男涉犯偽造文書及詐欺等罪嫌重大，且考量其長期瞞報死訊並領取年金，有反覆實施詐欺犯罪及湮滅證據之虞，認有羈押之必要，已正式向法院聲請羈押並禁止接見通信。