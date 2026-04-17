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新北網路報案竟跳出他人個資！　警急關閉：單一個案已暫停並檢修

▲▼新北網路報案系統疑似出包，民眾竟看到別人的個資。警方稱是單一案例，已緊急關閉系統檢修。（圖／翻攝自新北網路報案系統）

▲新北網路報案系統疑似出包，民眾竟看到別人的個資。警方稱是單一案例，已緊急關閉系統檢修。（圖／翻攝自新北網路報案系統）

記者董美琪／綜合報導

新北市傳出網路報案系統疑似異常，引發個資外洩疑慮。新北市議會台灣民眾黨籍市議員陳世軒表示，有民眾透過「新北市政府網路報案系統」報案後，頁面卻異常跳轉，竟顯示其他報案人的姓名、身分證字號、電話、住址及報案內容等敏感資訊，恐涉及個資保護問題。

陳世軒指出，網路報案原本是提供市民便利的服務，但此次卻疑因系統問題導致個資曝光，不僅影響民眾使用意願，也可能衝擊政府公信力。他已要求警方盡快釐清原因並補強漏洞，同時建議暫停系統運作，全面檢視資安與穩定性。

對此，新北市政府警察局晚間回應，經初步檢測並未發現全面性異常，研判為特定時間點的技術錯誤，屬單一案例，並非系統性漏洞或遭駭情形。警方也對事件造成民眾困擾表達歉意。

警方說明，已立即聯繫110系統建置廠商進行緊急檢修，並同步暫停網路報案功能，在官網公告改以撥打110或透過簡訊方式報案。此外，也已主動聯絡陳情民眾說明情況，並請對方刪除相關畫面，以避免他人個資持續擴散。

警方強調，若後續確認涉及個資外洩損害，將依「110集中受理民眾報案、e化勤務指揮管制系統及相關資訊設備養護案」契約向廠商究責，同時持續監控系統運作，並強化整體資安防護機制。

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