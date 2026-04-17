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快訊／柯文哲逢甲夜市掃街「遭噴辣椒水」！警方調監視器追查中

記者白珈陽、柯振中／台中報導

民眾黨前主席柯文哲17日晚間陪同參選人劉芩妤至逢甲夜市掃街，傳出遭兩名機車人士噴灑辣椒水，導致2人及志工、民眾呼吸道不適。劉芩妤對此嚴正譴責暴力，預計18日上午9點陪同受害者前往台中市警六分局報案。

▲▼柯文哲遭噴辣椒水。（圖／民眾黨台中市議員參選人劉芩妤提供）

▲柯文哲與團隊、志工遭噴辣椒水。（圖／民眾黨台中市議員參選人劉芩妤提供）

逢甲夜市掃街遇襲　兩機車人士噴灑辣椒水

柯文哲17日晚間7點40分，在台中市黨部主委陳清龍、西屯區市議員參選人劉芩妤陪同下，抵達逢甲夜市。怎料一行人在大學站購買紅茶、與支持者合照時，突然有2名騎士靠近，接著朝志工及空氣噴灑辣椒水，導致柯文哲、劉芩妤、工作人員及多名市民呼吸道不適。

▼柯文哲與團隊、志工遭噴辣椒水。（圖／民眾黨台中市議員參選人劉芩妤提供）

▲▼柯文哲遭噴辣椒水。（圖／民眾黨台中市議員參選人劉芩妤提供）

直播紀錄受襲過程　劉芩妤譴責暴力行為

劉芩妤指出，此行為威脅公共安全。現場直播畫面顯示，柯文哲當時手遮口鼻，周邊人員咳嗽不斷。劉芩妤強調，針對政治人物與民眾的騷擾絕不姑息。民眾黨呼籲社會理性表達訴求，譴責暴力介入選舉。競選團隊表示，辣椒水不僅波及志工，更影響現場消費民眾，造成人身安全威脅。

預定18日報案　警方調閱監視器追查

劉芩妤表示18日上午9點將陪同受害志工前往台中市警察局第六分局報案。台中市警方表示，目前已掌握相關情資，受理報案後將調閱逢甲商圈周邊路口監視器，針對案發時段出現之機車進行追查，以釐清滋事者身分與意圖。警方強調，將透過影像資料進行追人，確保選舉期間之社會治安。

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柯文哲辣椒水攻擊逢甲夜市民眾黨台中警方

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