大甲媽進香「18禁忌」曝光　第一條竟最多人犯

記者董美琪／綜合報導

台中大甲鎮瀾宮一年一度媽祖進香活動，今（17日）晚間11時正式起駕展開遶境，行程預計為期9天8夜。隨著大批信眾加入隨香行列，相關禮俗與禁忌也再度引發關注。名門易理楊登嵙博士提醒，參與進香務必留意「18項禁忌」，避免因疏忽失禮。

楊登嵙指出，進香禁忌內容涵蓋穿著、行為及儀式細節，核心精神在於保持敬意與誠心。無論是資深信徒或首次參與的香燈腳，事前了解相關規範，有助於全程順利平安。

▼大甲媽遶境進香禁忌。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



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此次整理的18項禁忌包括：

一、首次參加者須穿全新衣物（不可穿舊衣），象徵潔淨與新的開始。

二、女性於生理期間，不可觸碰神明、香爐、神轎與光明燈等法器。

三、守喪未滿一年，或家中近期有喪事者，同樣不得接觸神明及相關法器。

四、參與進香者需保持身心潔淨，避免出入「喪家」與「月內房」。

五、出發前須進行「淨身」，以香末焚燒淨化，隨身物品與交通工具也需淨化。

六、持進香旗或配戴平安符者，不可鑽轎，也不可進入浴室或廁所。

七、穿著「號褂」期間，不得進入洗手間。

八、持旗時不可上下顛倒，以示對神明的敬意。

九、自起駕宴起需全程茹素，直到祝壽大典結束後才能開葷。

十、孕婦不可參與鑽轎。

十一、鑽轎底時不得起身或碰觸鑾轎，背包需置於胸前，且須脫帽避免阻擋。

十二、進出廟宇不可踩踏門檻，以免被視為不敬。

十三、進出廟門需遵循左進右出（龍進虎出），入門先抬左腳、出門抬右腳，象徵吉祥平安。

十四、遶境期間不可口出穢語或隨意發言，應常說「請、謝謝、對不起」。

十五、貼身衣物不可外露，若衣物有異味，可透過超商寄回或於車上晾曬。

十六、不得隨地吐痰或吸菸，對媽祖及沿途民眾皆屬不敬。

十七、隨香期間禁止飲酒、賭博及情色行為。

十八、結束遶境或中途返家，須向媽祖參拜報備，告知行程並祈求平安。

▲2026大甲媽遶境進香今晚起駕。（圖／鎮瀾宮向揚傳播提供）



楊登嵙強調，雖然部分傳統規範隨時代有所調整，但基本禮俗仍不可忽視。規矩可以因時制宜，但「誠心」始終是最重要的核心，參與者若能事先了解並遵守相關禁忌，不僅避免觸犯，也能展現對信仰的尊重。

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