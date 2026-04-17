　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喘不停竟是罕病！安泰醫院揪出心肌類澱粉沉積症　年省270萬藥費

▲呼吸喘、反覆心衰竭別輕忽。（圖／安泰醫院提供）

▲呼吸喘、反覆心衰竭別輕忽。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

一名70多歲老翁長期氣喘、反覆心衰竭，輾轉就醫未見改善，經東港安泰醫院進一步檢查，終於揪出罕見疾病「ATTR-CM心肌類澱粉沉積症」。醫療團隊透過精準檢測與跨科合作，不僅成功確診，還協助申請健保給付藥物，讓病情獲得控制，每年更可減輕高達270萬元醫療負擔，為患者與家屬帶來一線生機。

▲呼吸喘、反覆心衰竭別輕忽。（圖／安泰醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕭彥宇醫師。

蕭彥宇醫師指出，「ATTR-CM」為「轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積症所引發的心肌病變」，主要是蛋白質結構不穩定，錯誤摺疊後形成類澱粉蛋白纖維，逐漸沉積在心臟組織中，導致心肌變厚與僵硬，進而引發呼吸困難、疲倦、心律不整等症狀，最終可能導致心臟衰竭甚至危及生命。

過去此類疾病診斷不易，須仰賴侵入性心肌切片才能確認。不過隨著醫療進步，目前已可透過非侵入性檢查，如心臟超音波觀察心肌厚度與收縮功能，以及核子醫學掃描精準偵測類澱粉蛋白沉積，大幅提升診斷效率與安全性。

蕭彥宇醫師表示，罕見疾病治療費用高昂，往往成為患者最大負擔。目前安泰醫院已成功診斷2例相關個案，並主動協助申請健保補助，平均每人每年可節省約270萬元藥費，讓患者得以穩定接受長期治療。

醫師也提醒，若出現不明原因心肌肥厚、反覆心衰竭或活動後嚴重喘促等症狀，應提高警覺及早就醫。透過定期健康檢查與早期診斷，才能把握治療時機，守護心臟健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 1 5795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／荷莫茲海峽開放！　道瓊狂飆破1000點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喘不停竟是罕病！安泰醫院揪出心肌類澱粉沉積症　年省270萬藥費

大甲媽進香「18禁忌」曝光　第一條竟最多人犯

嘴破好不了「竟跟牙膏有關」！醫師建議4類人慎選成分

白沙屯媽祖「勇腳伯」腳傷逗留北港客運車站　站長暖助北返彰化

LIVE／大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

腳底像被針扎！「遶境腳」常見3大痛症　醫教4招預防改善

網急搜「人呢」？粉紅超跑全速衝刺　鎮長追不到車尾燈被海放了

母親節甜蜜加倍！台中長榮「買一捐一」　13年送愛不間斷

100元變200！台中物調券4／24開跑　35萬份搶攻買氣

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

春雨鋒面「午後熱力」加持！　北東轉雨一路下到晚上

李乾龍「追蹤器」僅是防丟定位器！　綠委轟藍營惡意栽贓應道歉

46萬香燈腳來了也沒用！北港餅店生意跌4成　業者：不漲價撐不下去

媽祖、仙姑助孝媳尋獲婆婆遺體　專家曝：看見神秘「靈動力」

柯文哲當香燈腳「吃8天不用錢」！　曝：這是跟媽祖進香最大快樂

喘不停竟是罕病！安泰醫院揪出心肌類澱粉沉積症　年省270萬藥費

大甲媽進香「18禁忌」曝光　第一條竟最多人犯

嘴破好不了「竟跟牙膏有關」！醫師建議4類人慎選成分

白沙屯媽祖「勇腳伯」腳傷逗留北港客運車站　站長暖助北返彰化

LIVE／大甲媽祖鑾轎起駕！信眾恭送出廟　9天8夜徒步進香啟航

腳底像被針扎！「遶境腳」常見3大痛症　醫教4招預防改善

網急搜「人呢」？粉紅超跑全速衝刺　鎮長追不到車尾燈被海放了

母親節甜蜜加倍！台中長榮「買一捐一」　13年送愛不間斷

100元變200！台中物調券4／24開跑　35萬份搶攻買氣

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

前熱火冠軍隊友竟不挺　查莫斯：詹皇永遠無法超越喬丹

竹子湖「楓紅框景」美到5月初　人氣農園繡球花接力綻放

快訊／荷莫茲海峽開放！　道瓊狂飆破1000點

相關新聞

多重罕病童「一年內母捐肝、父捐腎」救命

多重罕病童「一年內母捐肝、父捐腎」救命

12歲的許小弟罹患多重罕見疾病，出現包含肝纖維化、脾臟腫大，慢性腎臟病第五期，情況複雜且治療難度極高，台大醫院經過評估，一年內先後接受媽媽捐肝、爸爸捐腎的活體器官移植，歷經兩次重大手術後恢復良好，順利出院並重返校園。這也是台大首度完成兒童接受肝腎兩種器官移植手術，為重症兒童移植醫療的重要成果。

屏東首例法布瑞氏症確診　安泰醫院助病患省5百萬藥費

屏東首例法布瑞氏症確診　安泰醫院助病患省5百萬藥費

睡覺「1習慣」竟是奪命符！9萬人研究：心梗風險增47%

睡覺「1習慣」竟是奪命符！9萬人研究：心梗風險增47%

25歲女「每到傍晚就腳痛」　醫揪出百萬分之一罕病

25歲女「每到傍晚就腳痛」　醫揪出百萬分之一罕病

前AKB48內田真由美罹罕病！「鼠蹊部腫大」誤診多年

前AKB48內田真由美罹罕病！「鼠蹊部腫大」誤診多年

關鍵字：

心肌病罕見疾病ATTR-CM健保補助心衰竭

讀者迴響

最夯影音

更多
大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了

大甲媽上轎典禮出意外！千里眼不慎掉落地面　民俗專家說話了
為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

為重病哥哥跪求媽祖庇佑　家屬撕心裂肺跪地祈求

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

狠繼父認了：衝動下「勒頸殺害」！　京都11歲男童慘死

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

大甲地瓜球闆娘封奶了！嬌喊：不想再穿那麼少　粉絲大呼可惜

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

徐至琦遭控詐騙怒控77姐說謊　「希望他去坐牢」告3大罪名

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面