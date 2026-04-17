喘不停竟是罕病！安泰醫院揪出心肌類澱粉沉積症　年省270萬藥費

▲呼吸喘、反覆心衰竭別輕忽。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

一名70多歲老翁長期氣喘、反覆心衰竭，輾轉就醫未見改善，經東港安泰醫院進一步檢查，終於揪出罕見疾病「ATTR-CM心肌類澱粉沉積症」。醫療團隊透過精準檢測與跨科合作，不僅成功確診，還協助申請健保給付藥物，讓病情獲得控制，每年更可減輕高達270萬元醫療負擔，為患者與家屬帶來一線生機。

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▲蕭彥宇醫師。

蕭彥宇醫師指出，「ATTR-CM」為「轉甲狀腺素蛋白類澱粉沉積症所引發的心肌病變」，主要是蛋白質結構不穩定，錯誤摺疊後形成類澱粉蛋白纖維，逐漸沉積在心臟組織中，導致心肌變厚與僵硬，進而引發呼吸困難、疲倦、心律不整等症狀，最終可能導致心臟衰竭甚至危及生命。

過去此類疾病診斷不易，須仰賴侵入性心肌切片才能確認。不過隨著醫療進步，目前已可透過非侵入性檢查，如心臟超音波觀察心肌厚度與收縮功能，以及核子醫學掃描精準偵測類澱粉蛋白沉積，大幅提升診斷效率與安全性。

蕭彥宇醫師表示，罕見疾病治療費用高昂，往往成為患者最大負擔。目前安泰醫院已成功診斷2例相關個案，並主動協助申請健保補助，平均每人每年可節省約270萬元藥費，讓患者得以穩定接受長期治療。

醫師也提醒，若出現不明原因心肌肥厚、反覆心衰竭或活動後嚴重喘促等症狀，應提高警覺及早就醫。透過定期健康檢查與早期診斷，才能把握治療時機，守護心臟健康。