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嘴破好不了「竟跟牙膏有關」！醫師建議4類人慎選成分

▲▼「擠牙膏位置」精準透露潛在性格 。（圖／Pexels、Pixabay）

▲嘴破好不了竟與牙膏有關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

口腔破洞的癒合速度與日常牙膏成分有關。林口長庚醫院風濕免疫科指出，常見於清潔用品中的界面活性劑「十二烷基硫酸鈉（SLS）」具備強效清潔力與起泡效果，但研究證實其對口腔黏膜具刺激性。針對口腔潰瘍患者，改用不含SLS成分的牙膏雖無法完全避免潰瘍發生，但能有效縮短傷口癒合時間並降低疼痛不適感。

SLS廣泛存在清潔用品　強效起泡卻具黏膜刺激性

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十二烷基硫酸鈉是一種功能強大的界面活性劑，除牙膏外，也廣泛應用於洗髮精、沐浴乳及洗衣精等產品。醫療團隊解釋，SLS的主要作用在於清潔與產生泡沫，但對於敏感的口腔組織而言，該成分容易破壞黏膜表面的保護層。當口腔出現傷口時，持續使用含SLS的牙膏會增加刺激頻率，進而延緩細胞修復程序。

▲▼「擠牙膏位置」精準透露潛在性格 。（圖／Pexels、Pixabay）

▲嘴破好不了竟與牙膏有關係。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

縮短癒合時間為關鍵　更換牙膏可改善修復環境

雖然更換牙膏不一定能顯著減少口腔潰瘍出現的次數，但在臨床觀察中，移除SLS刺激源後，傷口的復原週期有縮短趨勢。對於長期受嘴破困擾的民眾，調整口腔清潔產品的成分比例，有助於建立較溫和的修復環境。這項調整能讓患者在刷牙過程中減少對潰瘍處的二次傷害，從而緩解進食與說話時的疼痛感。

4類疾病患者需留意　建議選用溫和無添加產品

特定族群對SLS的反應較一般人更為敏感。長庚醫院點名紅斑性狼瘡（SLE）、乾燥症、貝西氏症及反應性關節炎等免疫系統疾病患者，因其病理特性常伴隨口腔黏膜病變或乾燥問題，更容易受到化學界面活性劑的負面影響。建議此類患者在挑選口腔護理產品時，優先選擇標註「不含SLS」或配方較溫和的產品，以保護脆弱的口腔組織。

平時口腔護理建議　成分檢查與傷口觀察並重

針對口腔保健，醫師建議民眾養成檢查產品成分表的習慣。若發現口腔破洞頻率異常或癒合過慢，除檢視牙膏成分外，也應觀察是否有其他全身性疾病徵兆。維持良好的衛生習慣與正確的營養攝取，結合低刺激性的清潔產品，是目前臨床上推薦應對反覆性口腔潰瘍的基本輔助策略。

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口腔潰瘍牙膏成分SLS刺激免疫疾病傷口癒合

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