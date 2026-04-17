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大甲媽正式起駕　顏清標出廟門險跌倒

記者白珈陽／台中報導

「碰、碰、碰！」3聲起馬炮響之後，2026、丙午年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動於17日晚間10時5分正式起駕，展開9天8夜遶境行程，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人扶轎。起駕過程中發生插曲，顏清標與鑾轎隊伍一起步出廟門時，疑似不慎踩空樓梯，險些跌倒，幸好隨即恢復平衡，沒有受傷。

▲▼ 。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

▲起駕過程中發生插曲，顏清標與鑾轎隊伍一起步出廟門時，疑似不慎踩空樓梯，險些跌倒。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

鄭銘坤17日下午受訪指出，今年大甲媽遶境進香活動，預計將有60萬人隨行。至晚間10時5分，隨著主持人倒數10秒計時，大甲媽正式起轎，大批信眾紛紛合掌、或拿起手機紀錄，鑾轎隊伍行進十分快速，僅1分33秒就通過廟埕，在百萬煙火的陪伴下開啟遶境之旅。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼鑾轎隊伍行進十分快速，僅1分33秒就通過廟埕。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

台中市政府民政局指出，大甲鎮瀾宮為全台知名媽祖廟之一，建廟迄今逾290年，是地方重要的宗教信仰中心，全年香火鼎盛、信徒絡繹不絕。今晚正式起轎，提醒民眾務必留意周遭環境，避免推擠、保持安全距離，聽從工作人員指示，並遵守交通規則，共同維護進香秩序與安全，跟隨媽祖慈悲腳步，在充滿人情味的旅途中，一起走出平安、走出福氣。

民政局說明，大甲媽將途經台中、彰化、雲林及嘉義等4縣市，預計18日駐駕彰化市南瑤宮、19日駐駕西螺鎮福興宮、20日及21日駐駕新港鄉奉天宮，並於21日舉行祝壽大典後返程；22日駐駕西螺鎮福興宮、23日駐駕北斗鎮奠安宮、24日駐駕彰化市天后宮、25日駐駕清水區朝興宮，26日晚間回鑾大甲鎮瀾宮安座。

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