羅生門？陸海警罕見公布「幫台漁船滅火照」　反擊海巡署稱日方救援

▲ 陸海警公布前往釣魚島海域緊急救援台灣籍漁船畫面 ，駁斥我海巡署聲稱請日方救援（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

基隆籍漁船「全漁6」昨16日釣魚台東北方約77浬失火，我海巡署一表示，案發後海巡署駐日聯絡官立即協調日方派遣艦艇救援，6名菲律賓籍船員被另一艘台灣漁船「全漁36」救起，台籍張姓船長至今失聯搜救中。相隔一天，大陸海警今晚（17）日發布中英文報導加上救援現場滅火的照片，疑似「打臉」日本艦艇馳援說法。

稍早大陸官媒已快訊方式公布，內文指出，一艘台灣籍漁船在黃尾嶼東北約76海里處失火，船上共有7名船員。事發後，正在執行巡航任務的中國海警艦艇立即開赴事發海域，對失事漁船進行滅火作業並全面展開搜救行動。

報導稱，截至目前，已成功救起6人，相關救援工作還在持續進行。「大陸海警局將持續依法保護包括台灣在內的中國漁船民生命財產安全，有力保障有關海域正常航行和作業秩序。」

▼ 陸海警幫台籍漁船「全漁6號」滅火，照片右下方可見「全漁6號」字樣。（圖／翻攝 新華社）

▲ 陸海警發布中英文版報導，確切指出在釣魚島海域緊急救援台灣籍漁船 。（圖／翻攝 新華社）

原本官媒釋出救援地點只提及黃尾嶼海域，與我方海巡指出釣魚台位置不同。緊接著，大陸官媒《新華社》稍早再次發布「中英文版」報導，標題是「中國海警位釣魚島海域緊急救援中國台灣籍漁船，China Coast Guard Rescues Taiwan Region Fishing Boat in Emergency near Diaoyu Island。」確切點出救援位置就在釣魚台。

該報導公布五張照片說明過程，一開始是附近漁船發出求救訊號，大陸海警船前往了解情況，發現失火漁船冒煙，靠近之後是燃燒熊熊大火，最後大陸海警艦艇對失火漁船滅火，所有視角都是主觀鏡頭，充分顯示第一時間在現場救援，滅火同時並未見到日本相關船艦也在附近。

黃尾嶼位於釣魚臺列嶼東側，距離釣魚台主島僅約1.5公里至1.6公里。根據昨16日我海巡署發布消息，昨16日凌晨基隆籍「全漁6號」漁船於釣魚台東北方約77浬處不明原因失火，台籍張姓船長失聯，另外6名菲律賓籍船員被另一艘台灣漁船「全漁36」救起。

海巡署北部地區機動海巡隊桃園艦16日深夜11時許，抵達彭佳嶼東北約131 浬案發海域，展開搜尋作業。我方稱現場海域屬日本搜救責任區內，我海巡署駐日聯絡官立即協調日方派遣艦艇救援，但海象不佳至今持續尋找失蹤張姓船長。

該起救援事件我方只強調聯繫日方馳援，完全沒有提大陸海警救援。相隔一天後，大陸海警才公布幫忙台籍漁船滅火所有過程，對照我海巡署消息，只強調向日本艦艇發出救援，疑似「忽略不提」大陸海警馳援幫忙，讓事件成為羅生門。

▼ 陸海警釋出救援過程，照片中是冒煙失火的台漁船「全漁6」，以及附近漁船「全漁36」發出求救訊號過程 。（圖／翻攝 新華社）