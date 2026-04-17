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白沙屯媽祖「勇腳伯」腳傷逗留北港客運車站　站長暖助北返彰化

▲勇伯今天上午坐在嘉義客運北港車站腳傷加劇。（圖／劉站長提供）

▲勇伯今天上午坐在嘉義客運北港車站地板上，腳傷加劇。（圖／翻攝自臉書／白沙屯媽祖全球徒步聯誼會）

記者唐詠絮／彰化報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖於4月12日深夜起駕，展開為期8天7夜的進香活動，今年吸引超過46萬名「香燈腳」報名，場面盛大感人。然而，今日媽祖回鑾北返進入彰化，原本就有腳傷的「勇腳阿伯」雙腿傷勢加劇。嘉義客運站長見狀，原想協助他就醫，但勇伯堅持搭乘客運、再轉乘火車返回彰化治療。這一幕讓眾多香燈腳十分不捨。

據了解，勇伯昨夜出現在北港，並於嘉義客運北港站內過夜。今天清晨站長6點上班時，看到勇伯仍在休息；直到接近中午，看見勇伯仍坐在地面上，精神還好，但似乎腳傷需要處理。經詢問後，勇伯執意要搭車到嘉義火車站，再轉火車回彰化換藥。站長立即請客運人員協助，現場也有熱心的香燈腳自願陪同，確保勇伯平安上車。劉站長說，直到得知勇伯已順利返回彰化，他才終於放下心來。

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▲勇伯今天上午坐在嘉義客運北港車站腳傷加劇。（圖／劉站長提供）

▲勇伯手遭絞斷截肢，雙腳也因車禍重創。（圖／ETtoday資料照）

「勇腳伯」多年來隨媽祖進香從未缺席，儘管雙腿嚴重變形、每走一步就抽痛一次，他仍堅持貼上繃帶，一拐一拐走完全程，至今已超過20年。勇伯曾透露，他14歲時在鞋廠工作因操作機器不慎，左手大拇指與食指遭絞斷截肢，僅剩3指；後來轉至貨運行工作，第四天便發生重大車禍，右腿膝蓋以下骨頭碎裂、引發骨髓炎，左腿也嚴重受創，雙腿從此變形。但他在人生最低潮時遇見媽祖，從此每年無論身體多痛，都要跟隨媽祖進香。

然而，今年媽祖起駕有目擊者在拱天宮旁看到勇伯坐著休息，竟遭一名婦人以不客氣的語氣趕人，甚至拿交通錐擋住路邊。目擊者感嘆「勇伯是坐在路邊，不是路中間，希望大家能多一點同理心。」

如今再看到他受傷，許多網友紛紛心疼「媽祖慈悲為懷」、「希望阿伯先好好治療腳傷」，儘管身體不適，勇伯的精神已深深感動無數人，也成為年年媽祖進香中最令人難忘的身影。

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