南消一大EMS訓練升級！導入AHA新知與骨針實作　強化救護戰力

▲南消一大辦理EMS教育訓練，導入2025 AHA新知強化救護能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升第一線緊急救護品質，台南市政府消防局第一救災救護大隊於16、17日分兩梯次，在第一大隊部辦理「115年度上半年初、中級救護技術員（EMT-1、EMT-2）繼續教育訓練」，導入2025年美國心臟協會（AHA）最新救護觀念，並結合互動式教學，全面強化救護人員專業能力。

本次訓練打破傳統單向授課模式，透過科技互動軟體Kahoot!進行「翻轉教學」，即時測驗與競賽提升學習參與度，讓學員在互動中掌握關鍵知識。教官團表示，課程已事先提供教材，現場則聚焦應用與理解，讓學習從被動吸收轉為主動思考，精準補強知識盲點。

課程內容涵蓋「2025 AHA新知」、「到院前輸血概念」、「骨針（IO）操作」以及「呼吸衰竭辨識與處置」等重點。特別是在實作環節中，安排骨針操作分組訓練，針對嚴重休克或靜脈通路建立困難的患者，骨針能快速建立給藥通道，是搶救生命的重要技術。學員透過反覆練習，強化定位與操作手感，確保在高壓情境下仍能精準施作。

此外，因應國際救護趨勢，本次也導入「到院前輸血」初步概念，以及呼吸衰竭的進階評估與處置，讓中級救護員具備更完整的臨床判斷能力，提升整體救護品質。

台南市長黃偉哲表示，打造安全城市是市政核心目標，救護品質提升更是重中之重，期盼透過持續教育，讓最新救護技術落實第一線，守護市民生命安全。

消防局長楊宗林則強調，救護工作不僅需要體力，更需要專業判斷能力，透過互動式教學讓知識真正內化，才能在關鍵時刻做出正確決策，提升救護服務品質。