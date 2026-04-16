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民間黃金達2.5萬噸　印度布局導入金融體系拼經濟成長

▲最新多方研究顯示，印度家庭持有黃金規模約達2.5萬噸，換算市值約落在2.4兆至5兆美元之間，甚至有估算已相當於印度GDP的逾一倍。（圖／翻社印度新聞局官網）

▲印度家庭持有黃金規模約達2.5萬噸甚至有估算已相當於印度GDP的逾一倍。（圖／翻社印度新聞局官網）

記者陳弘修／綜合報導

印度人愛買黃金，長年被視為文化傳統與保值習慣，如今卻可能成為撐起經濟成長的「隱形引擎」。最新多方研究顯示，印度家庭持有黃金規模約達2.5萬噸，換算市值約落在2.4兆至5兆美元之間，甚至有估算已相當於印度GDP的逾一倍。這筆長期沉睡於民間的資產，逐漸被重新檢視為可撬動經濟的關鍵籌碼。

值得注意的是，若與各國官方儲備相比，印度的「民間金庫」規模更顯驚人。全球前十大央行黃金總量約2.43萬噸，已被印度家庭持金超車，形同在官方體系之外，另存在一個龐大的「準金融資產池」。市場普遍認為，這類資產一旦有效導入金融體系，對資金流動與投資動能的挹注，將遠超過傳統政策工具。

印度政經研究專家表示，目前討論焦點，已從「持有多少黃金」轉向「能否讓黃金動起來」。根據產業機構推估，若每年僅有約2%的家庭黃金被導入金融體系，透過黃金存款、主權黃金債券或抵押貸款等方式運作，長期有機會累積轉化約四成存量，並透過資金乘數效應，額外創造約7.5兆美元產出，進一步推升印度整體經濟規模。

從金融實務來看，這樣的轉變已經開始發生。近一年度印度黃金抵押貸款規模快速攀升，累計已達約24.34兆盧比，顯示黃金正從單純的保值工具，轉為可支撐借貸與投資的金融資產。銀行體系也因此獲得更多穩定資金來源，有助挹注基礎建設、製造業及農業發展，降低對外部資金的依賴。

另一方面，金價上漲所帶來的「財富效果」亦逐漸浮現。隨著家庭資產價值提升，民眾消費信心同步增強，進一步帶動內需市場擴張，形成從資產價格到實體經濟的正向循環。

對於政策推動與未來挑戰，也有分析指出，黃金在印度不僅是資產，更與婚嫁、家庭安全高度連結，民眾對實體持有的依賴短期難以改變；同時，金融機構如何因應金價波動、強化風險控管，也將影響整體制度能否順利運作。

整體而言，印度龐大的民間黃金，正從傳統象徵轉向戰略資產。未來若能在政策引導與市場機制下逐步活化，這筆動輒數兆美元的資源，有機會成為推動經濟成長的重要內生動能，也讓印度在全球競爭格局中，走出一條不同於其他新興市場的發展路徑。

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