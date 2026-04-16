　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練　強化防災應變力

▲南消六大隊結合安南區公所辦理操筏演練，強化汛期應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消六大隊結合安南區公所辦理操筏演練，強化汛期應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應極端氣候帶來的強降雨與淹水風險，台南市消防局第六救災救護大隊16日下午結合安南區公所，辦理汛期前管（膠）筏操作教育訓練，透過實務演練強化地方防災應變能力，為即將到來的汛期提前做好準備。

▲南消六大隊結合安南區公所辦理操筏演練，強化汛期應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

本次訓練由消防人員先行講解水上救生裝備使用方式與安全注意事項，隨後安排安南區公所人員分批實際操作船艇，由消防人員隨艇指導操控技巧與應變流程，讓參訓人員透過實地操作，熟悉水上救援程序，提升面對淹水災害時的即時反應能力。

▲南消六大隊結合安南區公所辦理操筏演練，強化汛期應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，透過此次訓練，不僅能強化區公所第一線防救災人員的應變能力，也有助於整合公部門與民間力量，在災害發生時迅速投入救援與支援工作，提升整體防災效能。

▲南消六大隊結合安南區公所辦理操筏演練，強化汛期應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，水災發生時，消防單位主要負責人命救援，而區公所則肩負民生物資運補的重要任務，因此平時即配置管（膠）筏及操作人力，並透過年度訓練強化安全觀念與操作熟練度，確保災時能迅速、安全地完成任務。

▲南消六大隊結合安南區公所辦理操筏演練，強化汛期應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲強調，面對氣候變遷帶來的不確定性，市府持續強化跨單位橫向聯繫與設備整備，並透過定期訓練與演練，提升各區公所防災與自救能力，打造更具韌性的城市防護網。

▲南消六大隊結合安南區公所辦理操筏演練，強化汛期應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鎖定狀態被盜走32萬！YTR揭漏洞
明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大
京都男童案4疑點　「台灣旅行」藏玄機
台南私幼淪凌虐營！13童慘遭強行餵食又裝箱狂搖　魔鬼教保員曝
快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單
大坑步道停車場男屍　氣溫30度穿羽絨服

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練　強化防災應變力

白沙屯媽祖進香應援！徐國勇、劉建國補給香蕉送暖

玉山國家公園邁入41周年　邀首代《雲上守護者》細數保育巡查心路

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山　4／25、26遶境祈福

雲林承辦全國保健會議　一舉奪8大獎成績亮眼

擴大高風險場所！首納28家倉儲物流業　張善政：從源頭強化防災

獅子會捐贈花蓮慈院行動篩檢車！　同步簽署合作備忘錄

台南強化融合教育！校長IEP研習登場　打造特教支持系統

促進多元族群理解　 移民署邀新住民體驗印度神話文化

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練　強化防災應變力

白沙屯媽祖進香應援！徐國勇、劉建國補給香蕉送暖

玉山國家公園邁入41周年　邀首代《雲上守護者》細數保育巡查心路

4年一科盛典登場！安平開台天后宮迎媽祖上香山　4／25、26遶境祈福

雲林承辦全國保健會議　一舉奪8大獎成績亮眼

擴大高風險場所！首納28家倉儲物流業　張善政：從源頭強化防災

獅子會捐贈花蓮慈院行動篩檢車！　同步簽署合作備忘錄

台南強化融合教育！校長IEP研習登場　打造特教支持系統

促進多元族群理解　 移民署邀新住民體驗印度神話文化

張書豪不捨剴剴「體重不到兒子一半」　嘆：不是自己沒事就好

50歲佘詩曼出道29年「維持22吋腰」秘訣曝光　親揭自動掉秤體質！

桃園男超商偷拍短裙女！隔天巧遇再拍一次被抓包　代價出爐

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

嘉義翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」　兒目睹慘狀崩潰

韓團CORTIS現身上海　目擊者稱：「50輛私生跟車」還留滿地垃圾

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

金門623年「陳顯墓」遭盜掘　警10天內逮人...陳福海頒破案獎金

【媽祖也選擇障礙？】白沙屯鑾轎路口大迴轉7分鐘　最後決定往北斗去！

地方熱門新聞

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

桃園詐騙金額單月達8.4億　林政賢籲強化科技打詐

深夜攔查驚見消音黑槍！嘉義警「神預感」

南科奇美醫院施工驚見史前遺留啟動搶救發掘守護文化資產

暖心企業捐贈1600副太陽眼鏡守護台南消防員勤務安全

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

金門智慧交通只做半套？

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口護台南供電安全

翁思親深夜徒步尋人迷途　潮州警護他平安返家

大甲媽遶境倡善！企業捐款破1200萬長守護失依兒童不間斷！　

壓力掉髮年輕化！王正坤曝6大高風險族群壓力成隱形元兇

更多熱門

相關新聞

汛期將至！南消第三大隊聯手公所操練管筏強化水災應變力

汛期將至！南消第三大隊聯手公所操練管筏強化水災應變力

面對極端氣候帶來的強降雨與淹水風險，台南市消防局提前部署防災量能，消防局第三救災救護大隊16日上午，結合佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門等區公所，於學甲區白礁亭辦理管（膠）筏操作教育訓練，透過實地演練提升各單位在汛期來臨前的應變能力。

從CPR到骨針技術全面升級南消打造高效救護團隊

從CPR到骨針技術全面升級南消打造高效救護團隊

氣候變遷挑戰加劇！南消第三大隊攜手民間團體超前部署防汛

氣候變遷挑戰加劇！南消第三大隊攜手民間團體超前部署防汛

小手不玩火！南消後甲分隊親子嘉年華寓教於樂宣導防火安全

小手不玩火！南消後甲分隊親子嘉年華寓教於樂宣導防火安全

防汛超前部署！南消四大啟動演練提前備戰豪雨

防汛超前部署！南消四大啟動演練提前備戰豪雨

關鍵字：

汛期備戰南消六大隊操筏演練

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

古林睿煬遭火腿抹消一軍

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面