汛期備戰！南消六大隊攜手安南區公所操筏演練　強化防災應變力

▲南消六大隊結合安南區公所辦理操筏演練，強化汛期應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應極端氣候帶來的強降雨與淹水風險，台南市消防局第六救災救護大隊16日下午結合安南區公所，辦理汛期前管（膠）筏操作教育訓練，透過實務演練強化地方防災應變能力，為即將到來的汛期提前做好準備。

本次訓練由消防人員先行講解水上救生裝備使用方式與安全注意事項，隨後安排安南區公所人員分批實際操作船艇，由消防人員隨艇指導操控技巧與應變流程，讓參訓人員透過實地操作，熟悉水上救援程序，提升面對淹水災害時的即時反應能力。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，透過此次訓練，不僅能強化區公所第一線防救災人員的應變能力，也有助於整合公部門與民間力量，在災害發生時迅速投入救援與支援工作，提升整體防災效能。

消防局長楊宗林指出，水災發生時，消防單位主要負責人命救援，而區公所則肩負民生物資運補的重要任務，因此平時即配置管（膠）筏及操作人力，並透過年度訓練強化安全觀念與操作熟練度，確保災時能迅速、安全地完成任務。

台南市長黃偉哲強調，面對氣候變遷帶來的不確定性，市府持續強化跨單位橫向聯繫與設備整備，並透過定期訓練與演練，提升各區公所防災與自救能力，打造更具韌性的城市防護網。