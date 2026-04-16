長榮航空維也納航線35週年　「首個歐洲航點」載客率近9成

▲長榮航空維也納航線35週年。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／維也納報導

長榮航空維也納航線1991年首航，為該公司第一個歐洲航點，今年邁入第35週年。長榮航空今與維也納機場舉辦慶祝午宴，並表示，該航線常年載客率近9成，未來希望提升更多歐洲旅客往返亞洲。

維也納機場慶祝長榮航空開航維也納35週年，今（16日）在歐洲最高塔台舉辦午宴，由長榮航空總經理孫嘉明與維也納機場共同執行長Julian Jäger互贈禮物，並一同見證BR66航班起飛。

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維也納機場去年旅客量達3,260萬人次，創下歷史新高，目前共有76家航空公司、203個航點。孫嘉明表示，長榮航空飛航維也納已35年，以此為基礎逐步拓展歐洲市場版圖，目前歐洲航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共6大城市，每周提供35班。

孫嘉明也說，在等新機交付的過程中，也有陸續準備其他歐洲新航點，包括巴塞隆納、伊斯坦堡及赫爾辛基都有列入考慮。

▲長榮航空BR66起飛。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，維也納為第一個對長榮航空開放航權的歐洲航點，現在每周7班（直飛3班、中停4班），客源從過去的商務客30%、遊客70%，到現在逐漸轉變為商務客50%、遊客50%，載客率都有近9成，其中，歐洲及亞洲客各佔一半，未來也希望增加從歐洲飛往亞洲的客源。

Julian Jäger指出，長榮航空過去35年，帶來穩定的亞洲客源，與維也納機場攜手打造中東歐最具代表性的航空樞紐，期待未來能持續深化區域影響力。維也納旅遊局（Vienna Tourist Board）也說，長榮航空是連結亞洲市場的關鍵橋梁，35年來持續引介逾百萬名旅客造訪，對城市觀光與整體經濟發展有實質貢獻。

另外，長榮航空也說，維也納機場快線CAT提供旅客於中央車站預掛行李服務，5月18日起長榮航空將進駐該服務，旅客最晚可於航班起飛前2小時使用，凡購買車票（每人14.9歐元）即可免費使用，搭乘機場快線16分鐘即可到機場。

▲▼長榮航空維也納航線35週年。（圖／記者周湘芸攝）