碳費5月底首次開徵　環境部：開放業者申請展延至年底

▲環境部長彭啓明表示，因應中東情勢，開放業者申請碳費展延到年底。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

碳費開徵在即，環境部初估今年碳費總收入約45億元。環境部今（16日）指出，需在5月31日前繳納碳費，但31日當天適逢周日，可順延到6月1日，而因應中東情勢導致國際燃料價格上漲，造成原物料成本大增，所以開放業者申請展延到今年底繳費，但須在5月底前完成申請，目前已有業者詢問。

台灣碳費今年正式開徵，依規定溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業，5月底需繳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，環境部提供優惠方案，業者若提出自主減量計畫並獲得環境部審核通過，碳費可調降為每噸50元或100元。

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根據環境部統計，台灣年排放量2.5萬公噸以上、需繳納碳費工廠共有465廠。氣候變遷署長蔡玲儀表示，114年共有430廠提出申請，403廠審查通過，27廠因無法達到目標而撤案。包括鋼鐵、半導體與水泥業等64廠適用每噸50元費率，其餘339廠則適用每噸100元費率，並提出2781項減量措施，預計可收取45億元碳費。

蔡玲儀指出，上述業者需在5月31日前繳納碳費，由於5月31日當天適逢周日，依規定可順延到6月1日繳費。另因應中東情勢導致國際燃料價格上漲，造成原物料成本大增，環境部開放業者申請展延到今年底繳費，但業者必須在5月底前完成申請，目前已有業者詢問。

至於明年碳費費率是否調整，蔡玲儀表示，目前碳費費率已帶動減碳，今年最重要是讓事業投入減碳，最重要是讓碳費制度穩健地走，不會貿然調高費率，以免造成制度負擔。環境部長彭啓明強調，不希望一次拉高費率，以免造成水泥等傳統企業負擔。

▲環境部氣候變遷署長蔡玲儀（見圖）表示，明年碳費不會貿然調高。（圖／記者許敏溶攝）