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擴大高風險場所！首納28家倉儲物流業　張善政：從源頭強化防災

▲桃園市府強化火災預防政策，納管工廠危險物品及相關化學物質場所，圖為副市長蘇俊賓視察。（圖／市府環保局提供）

▲桃園市府強化火災預防政策，納管工廠危險物品及相關化學物質場所，圖為副市長蘇俊賓視察。（圖／市府環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府持續強化火災預防政策，市長張善政近日主持「年度火災預防推動小組會議暨危險化學品管理及災害應變會報」，與各局處及專家顧問共同檢討現行措施。張善政表示，市府透過滾動式檢討機制，從源頭強化防災體系，逐步將各類高風險場所納入管理體系，持續精進火災預防工作，成果已逐步顯現，感謝各局處及顧問團隊投入，協助優化政策、落實防災目標。

副市長蘇俊賓指出，桃園率六都之先，自2024年修訂《火災預防自治條例》，採分階段、滾動式方式納管高風險場所，由消防、環保、經發與勞動等跨局處合作，整合資源、精準掌握風險。第一階段已納管工廠危險物品及相關化學物質場所共997家；第二階段再擴及資源回收、再利用及廢棄物處理機構等，新增221家，累計達1,218家。這次再納入非工廠型倉儲物流業，使管理範圍由製造、使用進一步延伸至物流與儲存節點，風險控管更為完整。

蘇俊賓提及，桃園透過自治條例補足火災風險缺口，要求業者強化源頭管理及消防設施設備，各主管機關掌握危險物品流向，有效預防火災事故。據統計，桃園工廠及倉庫火災案件數已由2024年77件降至2025年的56件，減幅達27.3%，創近十年新低；今年第一季則為10件，較去年同期減少16.7%，證明從修法、納管到執法的整體策略方向正確，且已發揮實質效果。

▲桃園市府強化火災預防政策，副市長蘇俊賓率主管機關視察危險物品。（圖／市府環保局提供）

▲桃園市府強化火災預防政策，副市長蘇俊賓率主管機關視察危險物品。（圖／市府環保局提供）

市府重申，目前納管範圍涵蓋工廠危險物品、公共危險物品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲、易燃物堆置場所與回收再利用及處理機構等類型。這次還納入倉儲物流業者，須同時符合「危險物品達管制量」、「樓地板面積5,000平方公尺以上」及「資本額1,000萬元以上」等條件，會中通過第三批高風險場所納管名單，首度將28家「非工廠倉儲物流業」納入管理，預計6月底前正式公告實施。

未來業者除須完成登記申報與提出防災改善計畫外，亦須強制投保公共意外責任險，象徵桃園防災治理正式由「生產端」擴展至「儲存端」，補強既有制度缺口。

市府強調，「非工廠倉儲物流業」納管後，業者須依法申報並落實防災改善措施，違規者將處新臺幣5萬元至10萬元罰鍰。對於違建或地下工廠，若一年內兩度未改善，將列為優先拆除對象，展現強力執法決心。

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