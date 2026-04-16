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批高雄城市外交淪高層遊戲！白喬茵竟遭官員反酸　爆氣喊快下台

▲▼白喬茵轟高雄花千萬城市外交淪「高層遊戲」　官員反擊爆火藥味。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲白喬茵轟高雄花千萬城市外交淪「高層遊戲」，官員反擊爆火藥味。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市議員白喬茵今（16）日在高雄市議會質疑，市府每年投入千萬經費推動城市外交，但官方網站上多充斥著市長與官員的合照，彷彿淪為「高層的遊戲」。此話一出讓高雄市政府行政暨國際處處長張硯卿當場回擊，「難道議會的出訪也只是高層之間的遊戲嗎？」白喬茵事後在臉書狠嗆，官員只想聽吹捧的話，快下台算了！

白喬茵指出，高雄市外交預算近年不斷攀升，城市外交及國際合作活動費用從去年的700多萬飆升至今年的1000萬，甚至整體經費更達1600多萬。

然而，這些公帑換來的成果，市民卻難以共享，「每次點開網頁，不是處長的照片，就是市長的照片，幾乎都是官員互訪的合影。」白喬茵直言，難道我們跟姊妹市的互訪只淪為「筆友功能」了嗎？

▲▼白喬茵轟高雄花千萬城市外交淪「高層遊戲」　官員反擊爆火藥味。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼白喬茵質疑城市外交成功市民感受不到，跟姊妹市的互訪只淪為「筆友功能」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼白喬茵轟高雄花千萬城市外交淪「高層遊戲」　官員反擊爆火藥味。（圖／記者賴文萱翻攝）

城市外交成果被指「高層遊戲」一說，張硯卿則直接反擊，點名白喬茵今年才剛出訪姊妹市澳洲布里斯本及日本，「難道議座也覺得議會的出訪只是高層間的遊戲嗎？」對於這項質疑她完全不認同，場面一度擦出火花。

白喬茵事後在臉書發文痛批，沒想到陳其邁的官員瘋起來連議長都嗆，她狠酸「處長真的懂嗆，但顯然只是嗆爽的」。首先，議會是民意監督機關，不是行政機關，難道任何的交流互惠福利是議會可以簽署的嗎？高雄市議長能夠跨過市府機關擅自與看對眼的城市締盟嗎？

再者，澳洲行由議長康裕成安排行程並帶團，如果張處長認為行程爛到只像一場遊戲，那她支持去嗆康裕成，因為身為眾議員裡的其中一位團員，她始終認同從國外帶回視野與實質成效、促進城市進步是交流中必要的一環。

白喬茵說，想質疑誰都是張處長的個人自由，但不代表就無需自我檢討交流效益，並拒絕參考其他城市的創新作法創造外交紅利。畢竟，除了打造首長良好形象，外交友誼若能落實到市民身上，那才是大家為城市服務的目標與展望。最後她更説重話，「沒想到都到執政尾聲了，陳其邁的官員依舊只想聽吹捧的話，那真的是快下台算了！」

▲▼白喬茵轟高雄花千萬城市外交淪「高層遊戲」　官員反擊爆火藥味。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲白喬茵轟高雄花千萬城市外交淪「高層遊戲」。（圖／記者賴文萱翻攝）

白喬茵也重申，陳其邁市府的外交經費從763萬增至1652萬，既然投入增加，就應讓交流從官員互訪、合照，轉為市民有感的實質成果。她以台南為例，將姊妹市外交延伸到觀光優惠。台南人持身分證到別府泡溫泉免入浴費、到山口縣、山形縣、日光市等地方也有專屬的場館優惠；相對的，赤崁樓、安平古堡、億載金城也作為姊妹市互惠的景點。

而高雄有高美館、總圖、壽山動物園、文化遊艇等市營場館，可以包裹進互惠談判的項目，也可以盤點特色區域例如：東九區或愛河的水上活動，藉此提升姊妹市的觀光互訪次數，不僅能加深高雄市民的城市認同感，也能達到全民外交的效果。

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