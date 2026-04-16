　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

▲釜山海雲台藍線公園有天空艙膠囊列車、海岸列車兩種，青沙浦站外，神似《灌籃高手》平交道的美景,釜山旅遊,韓國旅遊,釜山景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲釜山海雲台藍線公園。（圖／記者彭懷玉攝）

記者施怡妏／綜合報導

根據旅遊業者統計，2025年10大熱門旅遊航點，前三名依序為東京、首爾、大阪。對此，韓國旅遊達人王天中驚呼，首爾超越大阪了，除了首爾持續吸客，釜山也爬升至第六名，連清州也被點名，成為年輕族群關注的新目的地，「如果你覺得身邊朋友都在韓國打卡，那真的不是錯覺。」

赴韓旅遊升溫　首爾超越大阪

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國旅遊達人王天中在臉書發文，分享旅遊業者的統計資料，2025年可說是韓國旅遊的黃金元年，不僅赴韓機票銷售翻倍成長，增加104%，首爾更首度超越大阪，成為台灣旅客熱門航點第二名。此外，釜山也升上第六名，連清州也被點名，成為潛力股，躍上年輕人熱門點，顯示台灣人的旅遊結構已翻轉。

「Y世代哈日，Z世代瘋韓！」王天中指出，Z世代的年輕人不只去首爾，也可以轉往釜山、清州旅遊，對預算相對有限的年輕族群來說，旅遊更重視自我體驗與社群話題，因此韓國成為優先選項。

王天中表示，Z世代旅客中，有超過56%的人選擇廉價航空，但也有部分人會改選豪華經濟艙，反映出不少旅韓者有「精準消費」習慣，省下機票錢做醫美、買潮牌，或是到網紅咖啡廳消費。

▲▼韓國首爾光化門，首爾旅遊，韓國旅遊，韓國自由行。（圖／記者蔡玟君攝）

▲首爾光化門。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊決策可能從目的地轉向價格導向

王天中指出，報告中也提到，2026年全球燃油價格上升、機票漲價，屆時旅遊型態恐從過去的「目的地導向」，轉為以價格為核心的「價格探索導向」。也就是說，旅客未來不一定先決定想去哪個國家，而可能變成，哪裡機票便宜就去哪裡。在這樣的趨勢下，王天中認為，韓國具備比歐、美、日更高的CP值，對精打細算的旅客來說，吸引力可望持續增加。

除了票價與目的地變化外，王天中也提到，專家預測2026年可能流行「一次出國、多重體驗」的玩法，例如一趟串連釜山與福岡，透過渡輪安排韓日雙城行程，結合釜山的親民消費與福岡的購物環境，成為自由行旅客的新選擇。

．本文經「韓國旅遊達人王天中」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鎖定狀態被盜走32萬！YTR揭漏洞
明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大
京都男童案4疑點　「台灣旅行」藏玄機
台南私幼淪凌虐營！13童慘遭強行餵食又裝箱狂搖　魔鬼教保員曝
快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單
大坑步道停車場男屍　氣溫30度穿羽絨服
發票中百萬！　1違規國稅局不給獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

麵包「先冷凍再回烤」不易胖？營養師揭真相　這2種根本熱量炸彈

碳費5月底首次開徵　環境部：開放業者申請展延至年底

明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼　見超扯1幕氣炸

母愛偉大！卵巢早衰自然受孕機率0...剖腹大血崩　產4650g巨嬰

剴剴案社工遭判刑　衛福部尊重：將優化人力配置、支持系統

很多人搶結緣品！他嘆白沙屯媽祖進香「逐漸商業化」　網：更要走

Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

白沙屯媽祖抵北港　鐵公路疏運近3.6萬人

剴剴案社工遭判2年　公會7點聲明：憂人力再一波流失

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

麵包「先冷凍再回烤」不易胖？營養師揭真相　這2種根本熱量炸彈

碳費5月底首次開徵　環境部：開放業者申請展延至年底

明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼　見超扯1幕氣炸

母愛偉大！卵巢早衰自然受孕機率0...剖腹大血崩　產4650g巨嬰

剴剴案社工遭判刑　衛福部尊重：將優化人力配置、支持系統

很多人搶結緣品！他嘆白沙屯媽祖進香「逐漸商業化」　網：更要走

Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

白沙屯媽祖抵北港　鐵公路疏運近3.6萬人

剴剴案社工遭判2年　公會7點聲明：憂人力再一波流失

桃園男超商偷拍短裙女！隔天巧遇再拍一次被抓包　代價出爐

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

嘉義翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」　兒目睹慘狀崩潰

韓團CORTIS現身上海　目擊者稱：「50輛私生跟車」還留滿地垃圾

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

金門623年「陳顯墓」遭盜掘　警10天內逮人...陳福海頒破案獎金

張宥謙19日迎本季一軍初登板　林岳平嘆本土投手吃滿120局仍難

全台最大自辦都更案涉詐貸　30戶住宅遭法拍「僅拍出2戶」

【心疼因選舉分裂】彰化縣長面臨提名卡關！　「謝家姊弟」母舉香跪求白沙屯媽祖

生活熱門新聞

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

家中吃素「女兒竟在學校吃肉」！媽一聽原因愣住　全場讚爆

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

香燈腳陪媽祖走三次　今年看盡人性「貪嗔癡」

向白沙屯媽祖「徵男友」成真了！正妹背10公斤神像還願

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

快訊／白沙屯媽祖大轎狂晃　十字路口突暴衝

門口被香燈腳「堆滿垃圾」住戶怒了！他幫善後

鋒面明接近！　周六「全台有雨」

更多熱門

相關新聞

國泰航空香港4天機加酒萬元起　虎航機票促銷1199元起

國泰航空香港4天機加酒萬元起　虎航機票促銷1199元起

國泰航空宣布攜手8家旅遊業者推出四天三夜機加酒自由行優惠，即日起至4月30日限時開賣，經濟艙每人最低未稅價9888元起，適用旅遊期間為4月11日至9月30日，主打「下班即出發」輕旅行。

土航、大韓調漲燃油附加費「最高增157%」

土航、大韓調漲燃油附加費「最高增157%」

濟州必玩2大沉浸式景點

濟州必玩2大沉浸式景點

樂桃換新商標、飛機塗裝　德威改名

樂桃換新商標、飛機塗裝　德威改名

韓國賞櫻最新預測、推薦景點攻略

韓國賞櫻最新預測、推薦景點攻略

關鍵字：

旅遊排行韓國旅遊首爾熱潮年輕旅客旅遊趨勢

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

古林睿煬遭火腿抹消一軍

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面