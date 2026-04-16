Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

▲釜山海雲台藍線公園。（圖／記者彭懷玉攝）



記者施怡妏／綜合報導

根據旅遊業者統計，2025年10大熱門旅遊航點，前三名依序為東京、首爾、大阪。對此，韓國旅遊達人王天中驚呼，首爾超越大阪了，除了首爾持續吸客，釜山也爬升至第六名，連清州也被點名，成為年輕族群關注的新目的地，「如果你覺得身邊朋友都在韓國打卡，那真的不是錯覺。」

赴韓旅遊升溫 首爾超越大阪



[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國旅遊達人王天中在臉書發文，分享旅遊業者的統計資料，2025年可說是韓國旅遊的黃金元年，不僅赴韓機票銷售翻倍成長，增加104%，首爾更首度超越大阪，成為台灣旅客熱門航點第二名。此外，釜山也升上第六名，連清州也被點名，成為潛力股，躍上年輕人熱門點，顯示台灣人的旅遊結構已翻轉。

「Y世代哈日，Z世代瘋韓！」王天中指出，Z世代的年輕人不只去首爾，也可以轉往釜山、清州旅遊，對預算相對有限的年輕族群來說，旅遊更重視自我體驗與社群話題，因此韓國成為優先選項。

王天中表示，Z世代旅客中，有超過56%的人選擇廉價航空，但也有部分人會改選豪華經濟艙，反映出不少旅韓者有「精準消費」習慣，省下機票錢做醫美、買潮牌，或是到網紅咖啡廳消費。

▲首爾光化門。（圖／記者蔡玟君攝）



旅遊決策可能從目的地轉向價格導向



王天中指出，報告中也提到，2026年全球燃油價格上升、機票漲價，屆時旅遊型態恐從過去的「目的地導向」，轉為以價格為核心的「價格探索導向」。也就是說，旅客未來不一定先決定想去哪個國家，而可能變成，哪裡機票便宜就去哪裡。在這樣的趨勢下，王天中認為，韓國具備比歐、美、日更高的CP值，對精打細算的旅客來說，吸引力可望持續增加。

除了票價與目的地變化外，王天中也提到，專家預測2026年可能流行「一次出國、多重體驗」的玩法，例如一趟串連釜山與福岡，透過渡輪安排韓日雙城行程，結合釜山的親民消費與福岡的購物環境，成為自由行旅客的新選擇。

．本文經「韓國旅遊達人王天中」授權轉載。

