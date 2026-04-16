剴剴案社工遭判刑　衛福部尊重：將優化人力配置、支持系統

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，台北地院26日辯論終結，陳女當庭開地圖砲批警察與檢察官騙她、媒體追殺她。（圖／記者黃哲民攝）

記者洪巧藍／台北報導

男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今（16）日一審判決，依過失致死罪判兒盟前社工陳尚潔2年徒刑、偽造文書無罪。衛生福利部回應，本案既經司法審理並作成判決，相關事實認定與法律責任予以尊重；社工角色與責任範圍，因涉及制度運作與多重專業面向，仍有持續檢視與深化討論的必要；另也承諾將持續優化社工人力配置、教育訓練及支持系統。

兒福聯盟前社工陳尚潔過失致死判有罪引發社工界議論，社工師公會全國聯合會今日發布7點聲明，要求衛生福利部正視此判決對社工界的衝擊，並積極防止收出養制度性缺口再發生。政府應立即修正「訪視指引」，建立合理的職務執行風險分擔機制，明確醫療、托育與行政機關的協作義務。

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公會也抗議機構責任轉嫁，反對體制問題個人化。點名本案服務契約主體為「兒童福利聯盟」，機構理應負起最高督導與審核責任。今日判決已指出「兒童福利聯盟」具有特殊職務法人機構且為危險源控制之地位，卻僅對第一線社工課以重刑，顯係將系統性的資源缺口與組織管理失效全數歸責於個人，對其個人實屬不公。

衛福部今日表示，理解社會對兒少保護議題的高度關切，並關注第一線服務體系所承受的壓力與挑戰。對於本案既經司法審理並作成判決，相關事實認定與法律責任予以尊重；至於社工角色與責任範圍，因涉及制度運作與多重專業面向，仍有持續檢視與深化討論的必要。兒少保護工作本質高度複雜，須在制度支持與專業責任間取得平衡，以維持服務體系的公信力與專業品質。

衛福部指出，未來將在強化弱勢家庭支持與兒少安全保障的同時，持續優化社工人力配置、教育訓練與支持系統，提供第一線人員更穩定的執行環境；並持續廣納各界意見，檢討相關制度與機制，包含收出養制度的修法與精進，強化監督、訪視及資訊整合，由公權力即地方政府提前介入評估。在依法行政與保障民眾權益的前提下，持續強化社會安全網，提升服務的即時性與整體效能。