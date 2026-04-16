成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

▲ 台北出發的樂桃MM626航班原定飛往成田機場，受事故影響轉降羽田。（圖／翻攝自Flightaware）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本成田機場16日下午發生一起事故，一架從靜岡機場飛抵的小飛機嘗試降落A跑道時突遇強風吹襲，機體偏離跑道、揚起大片塵土後才緊急停住，所幸機上3人無人受傷。當局隨即關閉A跑道進行檢查，使得台北出發的MM626等航班受到影響。

綜合《共同社》等日媒，據日本國土交通省成田機場事務所說明，這架機型為小型商務噴射機，偏離跑道後停在A跑道西側靠近草地區域，事發後機場派出17輛消防車到場戒備，所幸全程未引發火災。由於飛機無法即時移除，A跑道一度封閉，預計最快下午5時（台灣下午4時）前後重新開放。

國交省已將這起事件定調為可能引發事故的「重大飛安事件」，日本運輸安全委員會決定派遣2名航空事故調查官前往現場調查。

跑道關閉期間，日本國內外航班皆受到波及。全日空（ANA）取消成田往返新千歲、中部及伊丹等航線共6個班次；日本航空（JAL）則取消成田飛往中部、伊丹，以及中部飛往羽田共3個班次。

另有原定從夏威夷檀香山飛抵成田的全日空班機，臨時更改目的地轉降中部國際機場。此外，那霸出發的樂桃航空MM504航班、台北出發的MM626航班及新加坡出發的日航JL712航班，則均改降東京羽田機場。