　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

▲▼ 。（圖／翻攝自Flightaware）

▲ 台北出發的樂桃MM626航班原定飛往成田機場，受事故影響轉降羽田。（圖／翻攝自Flightaware）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本成田機場16日下午發生一起事故，一架從靜岡機場飛抵的小飛機嘗試降落A跑道時突遇強風吹襲，機體偏離跑道、揚起大片塵土後才緊急停住，所幸機上3人無人受傷。當局隨即關閉A跑道進行檢查，使得台北出發的MM626等航班受到影響。

綜合《共同社》等日媒，據日本國土交通省成田機場事務所說明，這架機型為小型商務噴射機，偏離跑道後停在A跑道西側靠近草地區域，事發後機場派出17輛消防車到場戒備，所幸全程未引發火災。由於飛機無法即時移除，A跑道一度封閉，預計最快下午5時（台灣下午4時）前後重新開放。

國交省已將這起事件定調為可能引發事故的「重大飛安事件」，日本運輸安全委員會決定派遣2名航空事故調查官前往現場調查。

跑道關閉期間，日本國內外航班皆受到波及。全日空（ANA）取消成田往返新千歲、中部及伊丹等航線共6個班次；日本航空（JAL）則取消成田飛往中部、伊丹，以及中部飛往羽田共3個班次。

另有原定從夏威夷檀香山飛抵成田的全日空班機，臨時更改目的地轉降中部國際機場。此外，那霸出發的樂桃航空MM504航班、台北出發的MM626航班及新加坡出發的日航JL712航班，則均改降東京羽田機場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林鳳英富商老公猝死！　她遭列嫌疑人
台新證爆下單錯帳17億元全吃下　金管會：逐筆釐清中
台新金股東會紀念品「矽膠隔熱餐墊」曝光
新北嚴重車禍10車受損　7人送醫
成田機場事故！「台北飛東京」航班轉降羽田
快訊／李乾龍座車追蹤器曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

英法聯推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會！美國未出席引關注

睽違14年！東電柏崎刈羽6號機重啟商轉　福島核災後首次

伊朗宣布全國學校遠距上課　直到另行通知為止

衛星影像曝光！　伊朗趁停火「緊急開挖飛彈基地」

印尼擬允「美軍飛越領空」喊卡？憂影響對中關係　機密信曝光

成田機場小飛機降落衝出跑道　跑道緊急關閉

男童失蹤亡！繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學「暴走扔桌」火爆性格

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

英法聯推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會！美國未出席引關注

睽違14年！東電柏崎刈羽6號機重啟商轉　福島核災後首次

伊朗宣布全國學校遠距上課　直到另行通知為止

衛星影像曝光！　伊朗趁停火「緊急開挖飛彈基地」

印尼擬允「美軍飛越領空」喊卡？憂影響對中關係　機密信曝光

成田機場小飛機降落衝出跑道　跑道緊急關閉

男童失蹤亡！繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學「暴走扔桌」火爆性格

陸籲全面恢復兩岸直航　陸委會：「沒回頭客」對航司沒吸引力

才被傳秘婚翁鈺鈞　許志豪不藏了...終於公開喜訊「就在6月」！

雙薪200萬「能在雙北買1500萬新房嗎？」　網提1問題：哪裡有

玄！白沙屯媽祖、張仙姑接力　失蹤婆婆遺體離家4km水圳被尋獲

Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

李乾龍車遭裝追蹤器　李明璇質疑國家機器動得厲害：不會有人承認

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費　下午茶第2位半價優惠

孫淑媚遭爆料「霸氣護家人」動手打人！　感性謝母栽培歌唱告白

林鳳英喪夫遭列嫌疑人！淪靠接濟度日　控男方子女偽造文件偷賣房

台南強化融合教育！校長IEP研習登場　打造特教支持系統

【媽祖也選擇障礙？】白沙屯鑾轎路口大迴轉7分鐘　最後決定往北斗去！

國際熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

京都11歲男童棄屍案　37歲繼父坦承犯行被捕

居民：京都男童一提到繼父就變臉

馬斯克感謝台積電！　發文意外鬧烏龍

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

京都男童棄屍案　24天時間軸一次看

川習會倒數　美前國安顧問：川普不願失去台灣

繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學火爆性格

川普又贏！美參議院47：52　未能限制對伊朗用兵

京都男童案繼父長相曝光　5疑點一次看

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田

更多熱門

相關新聞

班機碰撞意外！空橋撞歪　華航 : 安排旅客轉班

班機碰撞意外！空橋撞歪　華航 : 安排旅客轉班

中華航空一架原訂自澳洲墨爾本飛往桃園機場的CI058航班，14日在地面作業期間發生意外，機艙左側前方乘客門與空橋發生碰撞，造成機門嚴重受損，航班也因此取消，引發關注。

清明收假金門往台灣取消22航班

清明收假金門往台灣取消22航班

清明收假遇濃霧　金門海空交通大亂

清明收假遇濃霧　金門海空交通大亂

不只中東危險！全球9場所「恐攻風險飆高」

不只中東危險！全球9場所「恐攻風險飆高」

52條「中日航線」整個2月全航班取消

52條「中日航線」整個2月全航班取消

關鍵字：

成田事故航班取消強風影響飛機偏離羽田改降

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面