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社會 社會焦點 保障人權

獨／守護香燈腳的暖流！「純芯隨行救護」志工團8天7夜免費推拿

記者陳以昇／雲林報導

白沙屯媽祖徒步進香行程已到北港朝天宮，數萬名香燈腳日夜步行，在綿延的隊伍中，有一群穿著印有「純芯隨行救護」字樣的紅衣志工格外顯眼。這群由專業救護員組成的志工團體，不僅提供專業的醫療救護，更結合傳統療法與整復，全團70多名志工的愛心奉獻，在進香途中成為信徒們最強有力的後盾。

▼「純芯隨行救護」志工團免費幫香燈腳按摩、整復 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼「純芯隨行救護」志工團免費幫香燈腳按摩、整復 。（圖／記者陳以昇翻攝）

負責人林老師表示，「純芯隨行救護」志工團體成立至今已超過20年，每年白沙屯媽祖進香，團員們必定放下手邊工作，穿梭信徒人群中即時提供協助。目前團體總人數約70多人，成員來自各行各業，但共同點是皆擁有EMT-1（初級救護技術員）證照。

林老師進一步強調，新加入的成員都必須經過嚴格的課程培育。在本次2026年白沙屯媽祖8天7夜的進香期間，志工團採取輪班制，在各駐駕點或沿途設點提供不間斷的免費服務。

因許多香燈腳信徒們因長時間行走，出現腿部紅腫、肌肉緊繃等狀況或是天熱中暑及緊急意外救護。志工們除提供基本的傷口處置，更發揮傳統療法的專長。如使用艾灸罐（艾草溫罐）推拿、頭療去濕、整復與按摩。

儘管志工們本身也需要長途跋涉，且服務時常忙到大汗淋漓，但看到信徒們能夠平安走完這段信仰之路，便覺得一切辛勞都值得了。這股紅色的暖流，不僅緩解了香燈腳身體的病痛，更溫暖了每一位信徒的心。

▲▼「純芯隨行救護」志工團免費幫香燈腳按摩、整復 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼「純芯隨行救護」志工團負責人林老師 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼「純芯隨行救護」志工團免費幫香燈腳按摩、整復 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼「純芯隨行救護」志工團免費幫香燈腳按摩、整復 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼「純芯隨行救護」志工團免費幫香燈腳按摩、整復 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼「純芯隨行救護」志工團免費幫香燈腳按摩、整復 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼「純芯隨行救護」志工團免費幫香燈腳按摩、整復 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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