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剴剴案社工遭判2年　公會7點聲明：憂人力再一波流失

▲▼兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，台北地院26日辯論終結，陳女當庭開地圖砲批警察與檢察官騙她、媒體追殺她。場外「剴剴戰士」臭罵陳女「枉為人母」、「良心何在」。（圖／記者黃哲民攝）

▲兒福聯盟前社工陳尚潔於剴剴案涉犯過失致死等罪嫌，台北地院26日辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

記者洪巧藍／台北報導

男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今（16）日一審判決，依過失致死罪判兒盟前社工陳尚潔2年徒刑、偽造文書無罪。前立委、全國社工師公會聯合會理事長吳玉琴表示，社工界對這樣的判決感覺沈痛，擔心可能造成社工人力再一波流失，並引發防禦性作為「擔心出問題，乾脆不作為」。公會稍早也發布7點聲明，抗議機構責任轉嫁，反對體制問題個人化，也盼外界理性看待判決。

吳玉琴指出，過失致死判有罪，代表著的是法官也認定社工具有保證人的地位，這對整個社工界是沈重的一個壓力，因為過去社工所扮演的角色，比較多為相關身心的評估、資源的聯結，是一個協助者、協力者的角色。吳玉琴說，目前聽到的判決主文，顯示法官是認同檢察官所提保證人的地位，這讓社工界相當擔心，未來執行業務上產生防禦性的作為，就像醫療糾紛一樣，大家有一些防禦性的醫療作為，應作為而不作為。

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吳玉琴坦言，判決之後，社工界也要反省社工在相關服務時，有責任進行詳細記錄，積極去做個案資源的聯結，預防事件發生，「這是我們要盡力去做的，我們確實有不足的部分」，但這次這樣被苛責，社工界都沒有辦法接受，擔心會有一波人力的出走。

中華民國社會工作師公會全國聯合會完整聲明如下：

對於剴剴生命的逝去，我們再次表達深切的哀悼。今日（4月16日）法院認定陳尚潔具備保證人地位且構成過失致死，且未給予緩刑處分，本會對此判決聲明如下：

一、 要求政府立即修正制度，分擔法律風險
本會要求衛生福利部正視此判決對社工界的衝擊，並積極防止收出養制度性缺口再發生。政府應立即修正「訪視指引」，建立合理的職務執行風險分擔機制，明確醫療、托育與行政機關的協作義務。

二、 抗議機構責任轉嫁，反對體制問題個人化
本案服務契約之主體為「兒童福利聯盟」，機構理應負起最高督導與審核責任。今日判決已指出「兒童福利聯盟」具有特殊職務法人機構且為危險源控制之地位，卻僅對第一線社工課以重刑，顯係將系統性的資源缺口與組織管理失效全數歸責於個人，對其個人實屬不公。

三、 「保證人地位」法院認定為陳尚潔，非指在基層克盡職守之「社工群體」
法院判決參、理由要旨6：「陳尚潔上開協同特殊職務法人機構為危險源控制、自願承擔保護義務等保證人地位之認定，係本院基於個案具體事實所為之判斷，非僅因陳尚潔社工之身份職業所生，亦即，本院認為應負保證人地位之人，為有實質支配力卻怠於作為之『陳尚潔』，而非在基層克盡職守之『社工群體』，附此敘明」。

四、釐清社工專業本質，拒絕不切實際的法律期待
法院以個案認定陳尚潔具保證人地位，非指所有克盡職守的社工們。但仍要釐清的是，社工的工作核心是陪伴與賦權，而非監控與偵查。 唯有讓社工回歸專業角色，而非讓制度中的協力者成為被究責對象。本會擔憂司法機關將「危險源控制」、「自願承擔保護義務」等建構社工專業為全能的「保證人地位」，恐將導致社工防禦性作為，使脆弱家庭失去真正的專業支持。

五、 重申專業清白，捍衛紀錄誠信
即便量刑極其沉重，法院在偽造文書部分判決無罪，還給社工專業人格的基本清白。詳實紀錄是社工的誠信根基，判決結果證實本案社工並無蓄意造假記錄。

六、 堅定支持，全聯會作為夥伴最強後盾
全聯會要對所有正在崗位上的二萬多名社工夥伴呼籲，這份判決的重量不應由你我背負，在未來社工專業及倫理的落實，我們會與大家站在一起，做大家的後盾。

七、堅守初心，呼籲社會大眾理性看待判決
社會工作是一門促進社會正義的專業。儘管面臨司法高壓，全台兩萬多名社工夥伴依然堅守崗位。本會呼籲社會大眾理性看待判決，給予社工專業更多理解與支持，攜手打造更安全、溫暖的社會環境。

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