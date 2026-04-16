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最強爆破士狂言不斷　李貞秀：國台辦請對黃國昌終身追責

▲▼民眾黨立委李貞秀開撕黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡風波未平，今日李貞秀立委辦公室前再度開砲怒轟黃國昌陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）

▲前民眾黨立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

前民眾黨陸配立委李貞秀遭開除黨籍後喪失立委資格，轉身成為「爆破士」，狂上綠營節目對民眾黨內開砲。今她持續上節目陳述冤屈，她受訪時再度點名黨主席黃國昌對不起陸配立委，「他一定要幫民進黨搬走我這顆石頭嗎？我也希望說，就像昨天在電視上講的，如果國台辦要為陸配遮風擋雨，請對黃國昌終身追責」。

對於創黨主席柯文哲上午受訪時喊話冷靜一下，李貞秀下午上節目前受訪說，「我覺得我有分寸，所有支持者請放心，我不會傷害民眾黨，我只是針對黃國昌」。

李貞秀說，當年她針對高虹安也是，當時也跟她的市長候選人講，如果傷害柯文哲、傷害民眾黨她就不會幫忙。李表示，高虹安確實是一個壞人、那麼貪婪無厭，「知道多少她拿人家錢的事情包括她男朋友那樣拿錢，還欺壓助理，連那種小錢都貪，人品有問題」。

李貞秀說，她做人從來都是這樣，有恩必報、有仇必報，「今天是黃國昌對不起陸配立委，他一定要幫民進黨搬走我這顆石頭嗎？我也希望說，就像昨天在電視上講的，如果國台辦要為陸配遮風擋雨，請對黃國昌終身追責」。

針對陸配議題，大陸國台辦發言人張晗日前表示，民進黨當局正對陸配進行系統性打壓，讓陸配成為「綠色恐怖」的最大受害群體，警告對於「司法迫害」相關人員，大陸將依法懲治、終身追責，絕不寬貸。

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