南科奇美醫院施工驚見史前遺留　啟動搶救發掘守護文化資產

▲南科奇美醫院施工過程中發現史前文化遺留，已啟動搶救發掘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南科奇美醫院新建工程出現重大發現！施工過程中挖掘出史前文化遺留，讓原本承載醫療發展使命的土地，同時揭開深藏千年的歷史痕跡。台南市文化資產管理處表示，已依《文化資產保存法》規定，協助開發單位啟動搶救發掘作業，在保存文化資產與推動工程之間取得平衡。

文化局指出，南科奇美醫院自114年3月21日動工，肩負提升南科地區醫療量能的重要任務，是地方高度期待的建設。然而在施工期間發現史前文化遺留，也凸顯該區域蘊藏深厚歷史價值，讓「開發與保存」成為此次處理的關鍵課題。

據了解，該基地鄰近石頭埔疑似遺址，過去南科園區開發時即曾出土大湖文化遺留與墓葬，顯示當地具備豐富史前文化內涵。為降低施工對文化資產的影響，奇美醫院在動工前即委託專業考古團隊進行施工監看。

115年3月25日地下室開挖時，現場發現史前文化層及灰坑出露，開發單位隨即依文化資產保存法第57條規定停工，並於3月27日完成通報。文化資產管理處接獲通報後，迅速於4月14日召開現地會勘，邀集專案小組研商處理方式。

經評估，此次出露的史前文化層長度約3公尺，且可能向未開挖區域延伸，具高度研究價值。考量現場擋土支撐條件及汛期將至，恐影響公共安全，專案小組決議採取「緊急搶救發掘」方式，優先保存重要文化資訊，同時兼顧工程安全。

文化資產管理處強調，文化資產保存與城市發展並非對立，而是透過專業機制達成共存。本次搶救發掘將在安全前提下完整記錄與保存史前遺留，並盡量降低對工程進度的影響。

目前史前遺留集中於局部工區，待搶救發掘完成後即可恢復施工，整體工程仍可依原計畫推進，對南科醫療建設影響有限。