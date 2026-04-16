　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南科奇美醫院施工驚見史前遺留　啟動搶救發掘守護文化資產

▲南科奇美醫院施工過程中發現史前文化遺留，已啟動搶救發掘。（記者林東良翻攝，下同）

▲南科奇美醫院施工過程中發現史前文化遺留，已啟動搶救發掘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南科奇美醫院新建工程出現重大發現！施工過程中挖掘出史前文化遺留，讓原本承載醫療發展使命的土地，同時揭開深藏千年的歷史痕跡。台南市文化資產管理處表示，已依《文化資產保存法》規定，協助開發單位啟動搶救發掘作業，在保存文化資產與推動工程之間取得平衡。

文化局指出，南科奇美醫院自114年3月21日動工，肩負提升南科地區醫療量能的重要任務，是地方高度期待的建設。然而在施工期間發現史前文化遺留，也凸顯該區域蘊藏深厚歷史價值，讓「開發與保存」成為此次處理的關鍵課題。

▲南科奇美醫院施工過程中發現史前文化遺留，已啟動搶救發掘。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，該基地鄰近石頭埔疑似遺址，過去南科園區開發時即曾出土大湖文化遺留與墓葬，顯示當地具備豐富史前文化內涵。為降低施工對文化資產的影響，奇美醫院在動工前即委託專業考古團隊進行施工監看。

115年3月25日地下室開挖時，現場發現史前文化層及灰坑出露，開發單位隨即依文化資產保存法第57條規定停工，並於3月27日完成通報。文化資產管理處接獲通報後，迅速於4月14日召開現地會勘，邀集專案小組研商處理方式。

▲南科奇美醫院施工過程中發現史前文化遺留，已啟動搶救發掘。（記者林東良翻攝，下同）

經評估，此次出露的史前文化層長度約3公尺，且可能向未開挖區域延伸，具高度研究價值。考量現場擋土支撐條件及汛期將至，恐影響公共安全，專案小組決議採取「緊急搶救發掘」方式，優先保存重要文化資訊，同時兼顧工程安全。
文化資產管理處強調，文化資產保存與城市發展並非對立，而是透過專業機制達成共存。本次搶救發掘將在安全前提下完整記錄與保存史前遺留，並盡量降低對工程進度的影響。

目前史前遺留集中於局部工區，待搶救發掘完成後即可恢復施工，整體工程仍可依原計畫推進，對南科醫療建設影響有限。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」
大陸偶像教父猝逝　享年63歲
快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍登錄
許光漢爆秘戀子瑜首露面！　親揭真實關係
「茶葉蛋6顆10元」搶爆！　業者急改限購

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南科奇美醫院施工驚見史前遺留　啟動搶救發掘守護文化資產

嘉義舊市公所修復完工　 2.57億打造文化新地標

屏東移民署行動戶政深入東港　跨域合作打造友善生活網絡

宣導交安屏警出招！掃碼好康機會多　還可拿千元安全帽

台電金門區處強化電網韌性　預防性維護作業確保供電穩定

87歲翁電動代步器半路沒電　潮州警徒手推百公斤機具送返家

台南鳳梨飄香韓國！黃偉哲率團赴平澤　推農產拓海外市場

合歡山聯合淨山！太管處揪團守護高山環境　一併移除外來種植物

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口　護台南供電安全

奇美博物館親子音樂會5／23登場　早鳥票4／16開搶8折優惠

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

南科奇美醫院施工驚見史前遺留　啟動搶救發掘守護文化資產

嘉義舊市公所修復完工　 2.57億打造文化新地標

屏東移民署行動戶政深入東港　跨域合作打造友善生活網絡

宣導交安屏警出招！掃碼好康機會多　還可拿千元安全帽

台電金門區處強化電網韌性　預防性維護作業確保供電穩定

87歲翁電動代步器半路沒電　潮州警徒手推百公斤機具送返家

台南鳳梨飄香韓國！黃偉哲率團赴平澤　推農產拓海外市場

合歡山聯合淨山！太管處揪團守護高山環境　一併移除外來種植物

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口　護台南供電安全

奇美博物館親子音樂會5／23登場　早鳥票4／16開搶8折優惠

文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

「不要只會0050好棒棒！」　不敗教主揭這1檔可注意：報酬率42.28%

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

陸娛偶像製造機！鞠婧禕前東家總裁猝死　知情人透露：開會突暈倒

動保女闖餐廳「硬搶活龍蝦」放生　真相曝光打臉：那是老闆寵物

南科奇美醫院施工驚見史前遺留　啟動搶救發掘守護文化資產

四肢不胖卻肚子大？醫揭4大元凶　狂做運動反而更糟

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

公視董監事審查會流局！8請辭委員未出席　李遠：不可能政黨協商

台積電上調今年資本支出至560億美元　「破例」擴大投資3奈米產能

全場粉絲搶著認親！　Karina：那是我的爸媽！！！

地方熱門新聞

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

桃園交通罰單收入　四年暴增26億　

屏東考照一位難求　交長承諾增名額

桃園詐騙金額單月達8.4億　林政賢籲強化科技打詐

深夜攔查驚見消音黑槍！嘉義警「神預感」

暖心企業捐贈1600副太陽眼鏡守護台南消防員勤務安全

郭國文登記連任台南民進黨部主委賴系立委齊挺展現團結拚2026

金門智慧交通只做半套？

電纜地下化不能停！陳亭妃盯電網韌性、人力缺口護台南供電安全

翁思親深夜徒步尋人迷途　潮州警護他平安返家

壓力掉髮年輕化！王正坤曝6大高風險族群壓力成隱形元兇

嘉義民雄幸福巴士啟用　交通部補助打造永續運輸

大甲媽遶境倡善！企業捐款破1200萬長守護失依兒童不間斷！　

奇美醫院辦ESG論壇拚淨零跨界攜手推動綠色醫療轉型

更多熱門

相關新聞

震撼！嘉義「木構、磚造機關庫」鐵道遺構出土

震撼！嘉義「木構、磚造機關庫」鐵道遺構出土

嘉義市鐵路高架化工程日前於工地內發現疑似鐵道相關遺構，引起地方及文資界高度關注。嘉義市政府文化局表示，近日已接獲言古文化事業公司提送之提報表，正式針對該批疑似鐵道遺構申請歷史建築審查。文化局將於近期安排專案小組委員前往現場勘查，由專業文資委員進行現況研判，後續將嚴格依據《文化資產保存法》規定辦理。

奇美醫院辦ESG論壇拚淨零跨界攜手推動綠色醫療轉型

奇美醫院辦ESG論壇拚淨零跨界攜手推動綠色醫療轉型

搶救外送員　慈院「嬋柔伸展」4招告別手麻背痛

搶救外送員　慈院「嬋柔伸展」4招告別手麻背痛

天天1杯手搖飲！32歲男驚罹糖尿病　醫揭「年輕化3推手」

天天1杯手搖飲！32歲男驚罹糖尿病　醫揭「年輕化3推手」

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

半夜癢到崩潰！牠在皮膚「挖隧道產卵」一人中鏢全家遭殃

關鍵字：

南科奇美醫院史前遺留搶救發掘守護文化資產

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

即／資策會告高虹安博論抄襲　判決不受理遭撤銷發回

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面