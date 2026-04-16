　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

睽違14年！東電柏崎刈羽6號機重啟商轉　福島核災後首次

▲▼位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

▲ 位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京電力公司16日下午宣布，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組啟動商業運轉，這是該機組自2012年3月停機以來，睽違14年1個月後重回電網，也是福島第一核電廠事故發生後，東電旗下核電機組首度恢復商轉的歷史性時刻。

年供電100億度　占用電量4至5%

綜合《每日新聞》等日媒，東電於16日清晨6時40分展開商業運轉前的最後關卡，即綜合負載性能檢查，逐一確認反應爐壓力、蒸氣流量等關鍵數據，經原子能規制委員會審查並認定檢查結果無誤，於下午正式核發「使用前確認證」，6號機組自此進入商業運轉階段，電力將直接輸往首都圈一帶供應民生用電。

6號機組為改良型沸騰水型輕水爐（ABWR），額定輸出達135.6萬千瓦，每年可提供約100億度電，相當於東電供電區域年度用電量的4%至5%。

盜刷門、警報故障　商轉之路一波三折

6號機組雖早在2017年便通過規制委安全審查，2021年又爆發員工盜刷識別證等漏洞，被委員會下令實質停止運轉，禁令至2023年解除。東電原定今年2月26日完成商轉，卻接連發生警報系統故障等異常，二度被迫延期，最終延後約7周才得以達陣。

東電預估，此次商轉預估可改善約1000億日圓收益。但該公司在今年1月修訂的下一期經營重建計畫中坦言，面對近年通膨加劇與人力成本飆升，即便7號機組日後也順利復機，「仍無法從根本上改善經營狀況。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台新證爆下單錯帳17億元全吃下　金管會：逐筆釐清中
台新金股東會紀念品「矽膠隔熱餐墊」曝光
新北嚴重車禍10車受損　7人送醫
成田機場事故！「台北飛東京」航班轉降羽田
快訊／李乾龍座車追蹤器曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

英法聯推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會！美國未出席引關注

睽違14年！東電柏崎刈羽6號機重啟商轉　福島核災後首次

伊朗宣布全國學校遠距上課　直到另行通知為止

衛星影像曝光！　伊朗趁停火「緊急開挖飛彈基地」

印尼擬允「美軍飛越領空」喊卡？憂影響對中關係　機密信曝光

成田機場小飛機降落衝出跑道　跑道緊急關閉

男童失蹤亡！繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學「暴走扔桌」火爆性格

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

英法聯推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會！美國未出席引關注

睽違14年！東電柏崎刈羽6號機重啟商轉　福島核災後首次

伊朗宣布全國學校遠距上課　直到另行通知為止

衛星影像曝光！　伊朗趁停火「緊急開挖飛彈基地」

印尼擬允「美軍飛越領空」喊卡？憂影響對中關係　機密信曝光

成田機場小飛機降落衝出跑道　跑道緊急關閉

男童失蹤亡！繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學「暴走扔桌」火爆性格

才被傳秘婚翁鈺鈞　許志豪不藏了...終於公開喜訊「就在6月」！

雙薪200萬「能在雙北買1500萬新房嗎？」　網提1問題：哪裡有

玄！白沙屯媽祖、張仙姑接力　失蹤婆婆遺體離家4km水圳被尋獲

Z世代瘋韓！2025年台人旅遊地點「首爾超越大阪」機票成長104%

李乾龍車遭裝追蹤器　李明璇質疑國家機器動得厲害：不會有人承認

南港飯店Buffet餐廳推4人同行1人免費　下午茶第2位半價優惠

孫淑媚遭爆料「霸氣護家人」動手打人！　感性謝母栽培歌唱告白

林鳳英喪夫遭列嫌疑人！淪靠接濟度日　控男方子女偽造文件偷賣房

台南強化融合教育！校長IEP研習登場　打造特教支持系統

機捷特區7年大不同　單價2字頭漲到6「首購天堂回不去了」

【你看牠啦】水牛跑泥巴地狂奔 夥伴在一旁看傻眼

國際熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

京都11歲男童棄屍案　37歲繼父坦承犯行被捕

居民：京都男童一提到繼父就變臉

馬斯克感謝台積電！　發文意外鬧烏龍

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

京都男童棄屍案　24天時間軸一次看

川習會倒數　美前國安顧問：川普不願失去台灣

繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學火爆性格

川普又贏！美參議院47：52　未能限制對伊朗用兵

京都男童案繼父長相曝光　5疑點一次看

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田

更多熱門

相關新聞

繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學火爆性格

繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學火爆性格

京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤約3週後被發現陳屍山林。對此，警方以棄屍嫌疑逮捕37歲繼父安達優季，安達優季不僅坦承參與棄屍，隨後更承認犯下殺害罪行。

台男北海道被捕！超速被攔「拿不出證件」慘了

台男北海道被捕！超速被攔「拿不出證件」慘了

台灣漁船石垣島外海起火　台籍船長「失聯」

台灣漁船石垣島外海起火　台籍船長「失聯」

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

京都男童這天還活著！狠父「移動多處棄屍」

京都男童這天還活著！狠父「移動多處棄屍」

關鍵字：

柏崎刈羽核電東電商業運轉日本

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面