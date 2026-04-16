睽違14年！東電柏崎刈羽6號機重啟商轉　福島核災後首次

▲ 位於日本新潟縣的柏崎刈羽核電廠。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京電力公司16日下午宣布，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠6號機組啟動商業運轉，這是該機組自2012年3月停機以來，睽違14年1個月後重回電網，也是福島第一核電廠事故發生後，東電旗下核電機組首度恢復商轉的歷史性時刻。

年供電100億度 占用電量4至5%

綜合《每日新聞》等日媒，東電於16日清晨6時40分展開商業運轉前的最後關卡，即綜合負載性能檢查，逐一確認反應爐壓力、蒸氣流量等關鍵數據，經原子能規制委員會審查並認定檢查結果無誤，於下午正式核發「使用前確認證」，6號機組自此進入商業運轉階段，電力將直接輸往首都圈一帶供應民生用電。

6號機組為改良型沸騰水型輕水爐（ABWR），額定輸出達135.6萬千瓦，每年可提供約100億度電，相當於東電供電區域年度用電量的4%至5%。

盜刷門、警報故障 商轉之路一波三折

6號機組雖早在2017年便通過規制委安全審查，2021年又爆發員工盜刷識別證等漏洞，被委員會下令實質停止運轉，禁令至2023年解除。東電原定今年2月26日完成商轉，卻接連發生警報系統故障等異常，二度被迫延期，最終延後約7周才得以達陣。

東電預估，此次商轉預估可改善約1000億日圓收益。但該公司在今年1月修訂的下一期經營重建計畫中坦言，面對近年通膨加劇與人力成本飆升，即便7號機組日後也順利復機，「仍無法從根本上改善經營狀況。」