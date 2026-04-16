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懷孕不適！女醫詢問優先席學生可否讓座　她怨：就是要讓人不敢坐

中醫師周亞錚發文分享懷孕後的大眾運輸通勤體驗，直言優先席形同虛設。（示意圖，本刊資料照）

▲中醫師周亞錚發文分享懷孕後的大眾運輸通勤體驗，直言優先席形同虛設。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

去年立院修法後「優先席」正式取代「博愛座」，適用對象從供身心障礙者及「老弱婦孺」，改為身心障礙者或「有其他實際需要者」。然而近日中醫師周亞錚分享懷孕後的大眾運輸通勤體驗，直言優先席形同虛設，不管在台北或高雄都很少有人主動讓座，友善程度遠輸國外。

周亞錚表示，懷孕後期因為恥骨疼痛無法騎車，上下班通勤改搭大眾運輸，可這段期間的感受令她頗為失望，即便明顯看得出來她是孕婦，仍少有人主動讓座。

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周亞錚舉例，前幾天一早公車全滿，無障礙8個位子上的學生和年輕人都只顧著滑手機，直到司機看不下去大喊麻煩讓座給有需要的人，才有人主動讓位，結果起身的竟是優先席裡唯一白髮蒼蒼的長輩。

又有一次搭捷運，搭乘時間預計半小時，由於當天身體有些不適，周亞錚便詢問優先席上的女學生可否讓座，對方雖然起身，卻大聲跟朋友抱怨，指責她「就是要讓大家都不敢坐博愛座。」

▲去年立院修法後「優先席」正式取代「博愛座」，適用對象改為身心障礙者或「有其他實際需要者」。（圖／交通部提供）

▲去年立院修法後「優先席」正式取代「博愛座」，適用對象改為身心障礙者或「有其他實際需要者」。（交通部提供）

同樣是孕婦，周亞錚出國旅行，發現歐洲讓座的人很多，南韓甚至直接保留孕婦座位，若無人讓座，也會有路人提醒其他乘客讓位，友善程度遠勝台灣。

周亞錚強調，發文不是想戰博愛座、優先席的議題，她也覺得有空位誰都能坐著休息，但若遇到有需要的人，真心呼籲大家能發揮善心主動讓坐。


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