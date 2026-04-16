　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商前被瞄一眼不爽...桃園男竟推倒人搶走皮夾！逃50分鐘被逮

▲桃園市楊姓男子去年8月在大溪區慈湖路上某超商前，不滿林男瞄一眼，竟推倒林男，壓制後徒手搶走皮夾逃逸，50分鐘後被大溪警方在附近超商拘捕到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲楊姓男子去年8月在大溪區慈湖路上某超商前，不滿林男瞄一眼，竟推倒林男，壓制後徒手搶走皮夾逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年8月某日晚間在大溪區慈湖路上某超商前，不滿在超商獨坐的林姓男子瞄一眼，竟上前推倒林男，壓制後徒手搶走732元現金皮夾後逃逸，大溪警方據報在附近超商拘捕到案，並起出皮夾、贓款等證物；桃園地檢署複訊時，楊男坦承犯行，警方提供現場照片、監視畫面等佐證，檢方偵結依強盜罪嫌起訴。

檢警調查，33歲的楊姓男子去年8月13日晚間7時50分行經大溪區慈湖路上某超商前，見獨自坐在超商外座位區的林男瞄他一眼，心生不滿後上前靠近，藉故將林男推倒在地，徒手壓制林男四肢等部位，搶走身上皮夾，內有現金732元，得手後逃離現場，林男除皮夾被搶外還造成手腕擦挫傷之傷害。

林男被搶後向大溪警方報案處理，警方依監視器畫面追緝，掌握楊男身影特徵與逃逸方向攔截圍捕，於50分鐘後在2公里外復興路上另家超商將楊男查獲到案，起出遭搶皮夾現金等證物，警詢後依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署複訊時，楊男坦承犯行不諱，大溪警方則提供現場照片、監視畫面等佐證，檢方偵結依強盜罪嫌偵結起訴。

 【更多新聞】

律師洗錢變通緝犯！父發聲明護子　指兒愛錢卻節省...被壞人引誘

桃園釣蝦場爆鬥毆！你噴辣椒水我亮西瓜刀　兩派7男女送辦

涉詐律師游光德乘海釣船棄保潛逃　路徑曝光！3共犯收押

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」
大陸偶像教父猝逝　享年63歲
快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍登錄
許光漢爆秘戀子瑜首露面！　親揭真實關係
「茶葉蛋6顆10元」搶爆！　業者急改限購

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

喝到斷片闖民宅開燈放狗！醉女超扯舉動...屋主嚇壞急報警抓人

超商前被瞄一眼不爽...桃園男竟推倒人搶走皮夾！逃50分鐘被逮

高雄連環撞！女駕駛起步撞機車　後座豬隊友開車門再擊落1人

空指部上兵偷拍愛國者飛彈文件！洩軍機換4千　無罪逆轉改判2年

豐原環警監聯手打擊炸街車　2小時開21張罰單！改車頭燈最多

抽線大廠仙宗興業詐15億！董座夫妻擁愛馬仕山　二審判決出爐

非聯合國會員也做到頂標！台灣反貪腐報告展現硬實力

獨／香燈腳夜裡的堅持！有人躺神明旁入睡...校園騎樓一片帳篷海

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

喝到斷片闖民宅開燈放狗！醉女超扯舉動...屋主嚇壞急報警抓人

超商前被瞄一眼不爽...桃園男竟推倒人搶走皮夾！逃50分鐘被逮

高雄連環撞！女駕駛起步撞機車　後座豬隊友開車門再擊落1人

空指部上兵偷拍愛國者飛彈文件！洩軍機換4千　無罪逆轉改判2年

豐原環警監聯手打擊炸街車　2小時開21張罰單！改車頭燈最多

抽線大廠仙宗興業詐15億！董座夫妻擁愛馬仕山　二審判決出爐

非聯合國會員也做到頂標！台灣反貪腐報告展現硬實力

獨／香燈腳夜裡的堅持！有人躺神明旁入睡...校園騎樓一片帳篷海

文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

「不要只會0050好棒棒！」　不敗教主揭這1檔可注意：報酬率42.28%

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

陸娛偶像製造機！鞠婧禕前東家總裁猝死　知情人透露：開會突暈倒

動保女闖餐廳「硬搶活龍蝦」放生　真相曝光打臉：那是老闆寵物

南科奇美醫院施工驚見史前遺留　啟動搶救發掘守護文化資產

四肢不胖卻肚子大？醫揭4大元凶　狂做運動反而更糟

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

公視董監事審查會流局！8請辭委員未出席　李遠：不可能政黨協商

台積電上調今年資本支出至560億美元　「破例」擴大投資3奈米產能

【媽祖也選擇障礙？】白沙屯鑾轎路口大迴轉7分鐘　最後決定往北斗去！

社會熱門新聞

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

即／資策會告高虹安博論抄襲　判決不受理遭撤銷發回

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

勞動部前分署長謝宜容霸凌案　二審結果曝

快訊／新北警副局長拜會！李乾龍：追蹤器已丟棄

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家

即／鶯歌嚴重車禍　5大人1嬰受困

路中「掉落物」竟是人遭撞　醫霸氣擋車

即／社工失職釀剴剴枉死　陳尚潔判判刑2年

李乾龍座車傳遭裝追蹤器　警將派人詳談

快訊／大葉大學「觀光餐旅大樓」火警！警消救援中

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

更多熱門

相關新聞

屏東男隨機縱火又搶超商　檢起訴求重刑

屏東男隨機縱火又搶超商　檢起訴求重刑

屏東林邊鄉2月19日發生的蔡姓男子隨機縱火、持刀強盜及毀損案件，屏東地檢署偵查終結，於今（16）日依法提起公訴，並向法院具體求處重刑，嚴懲不法。

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

上架日本超夯瓶裝茶！網讚「1超商」變超猛

上架日本超夯瓶裝茶！網讚「1超商」變超猛

2歲女頭瘀青眼黑輪　生母繼父：她自虐

2歲女頭瘀青眼黑輪　生母繼父：她自虐

毒蟲持刀架脖劫小黃　一度遭反鎖車內狼狽落網

毒蟲持刀架脖劫小黃　一度遭反鎖車內狼狽落網

關鍵字：

惡男超商強盜大溪警方桃園地檢署

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

即／資策會告高虹安博論抄襲　判決不受理遭撤銷發回

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面