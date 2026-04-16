超商前被瞄一眼不爽...桃園男竟推倒人搶走皮夾！逃50分鐘被逮

▲楊姓男子去年8月在大溪區慈湖路上某超商前，不滿林男瞄一眼，竟推倒林男，壓制後徒手搶走皮夾逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子去年8月某日晚間在大溪區慈湖路上某超商前，不滿在超商獨坐的林姓男子瞄一眼，竟上前推倒林男，壓制後徒手搶走732元現金皮夾後逃逸，大溪警方據報在附近超商拘捕到案，並起出皮夾、贓款等證物；桃園地檢署複訊時，楊男坦承犯行，警方提供現場照片、監視畫面等佐證，檢方偵結依強盜罪嫌起訴。

檢警調查，33歲的楊姓男子去年8月13日晚間7時50分行經大溪區慈湖路上某超商前，見獨自坐在超商外座位區的林男瞄他一眼，心生不滿後上前靠近，藉故將林男推倒在地，徒手壓制林男四肢等部位，搶走身上皮夾，內有現金732元，得手後逃離現場，林男除皮夾被搶外還造成手腕擦挫傷之傷害。

林男被搶後向大溪警方報案處理，警方依監視器畫面追緝，掌握楊男身影特徵與逃逸方向攔截圍捕，於50分鐘後在2公里外復興路上另家超商將楊男查獲到案，起出遭搶皮夾現金等證物，警詢後依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃園地檢署複訊時，楊男坦承犯行不諱，大溪警方則提供現場照片、監視畫面等佐證，檢方偵結依強盜罪嫌偵結起訴。