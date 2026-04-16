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家電維修站「冒名原廠」收萬元還修不好　消基會：恐涉及詐欺

▲▼網路上冒名家電維修站氾濫，消基會呼籲政府應加強網路廣告與平台管理。（圖／消基會提供）

▲網路上冒名家電維修站氾濫，消基會呼籲政府應加強網路廣告與平台管理。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

一名消費者電視故障，上網搜尋「某品牌電視維修」花費近萬元仍無法使用。消基會指出，網路冒名家電維修站氾濫，消費者誤以為是原廠或授權維修站而衍生維修品質不佳、費用過高或不透明等糾紛，呼籲政府建立跨部會合作機制，加強對網路維修廣告與網站內容的查處與管理，建立違規業者公開揭露制度。

不少民眾家電故障時，都會習慣上網查詢相關維修資訊，尤其對於高價的家電產品，但消基會今（16日）召開記者會，點出目前網路冒名家電維修站氾濫狀況，並衍生出不少消費糾紛，包括維修費用過高或不透明、維修品質不佳、家電遺失或損壞，而且因部分業者未揭露完整公司資訊，導致消費者難以追究售後責任，求償更是困難。

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消基會表示，民眾上網搜尋結果，往往優先顯示付費廣告或搜尋排名較高網站，部分維修業者便利用此一機制購買品牌名稱關鍵字，並模仿品牌官方網站設計，例如「國際牌冷氣維修」、「日立牌家電服務中心」、「Panasonic電視維修專線」等等，但這些網站可能並非品牌原廠網站，而是非授權或買廣告的維修業者的廣告頁面。

消基會舉例，某消費者因電視故障，透過網路搜尋「某品牌電視維修」，並點入搜尋結果的第一個網站報修。業者到府檢測後表示主機板故障，收取近萬元維修費。但電視維修後仍無法正常使用，消費者向品牌原廠客服詢問後才發現，該維修業者並非授權維修站。另一位消費者因冷氣機故障，聯絡某「品牌冷氣維修站」，業者將設備拆回檢修，但數周後仍未歸還，消費者多次聯絡未果，無法確認業者營業地址，只能重新購買設備。

消基會指出，若業者明知自己並非原廠維修站，仍刻意利用品牌名稱誤導消費者並收取費用，可能涉及刑法詐欺罪，且品牌名稱與商標通常受到《商標法》保護，若業者透過網站或廣告，使消費者誤認其為原廠維修服務，即可能構成違法。

消基會表示，冒名品牌維修站問題涉及多個主管機關，呼籲消保處、數發部、公平交易委員會、智慧財產局及各縣市政府，應該建立跨部會合作機制，加強對網路維修廣告與網站內容的查處，並建立違規業者公開揭露制度。也呼籲原廠業者建立從「被動維修」到「可維修環境」，以制度性改革解決維修不易問題。

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