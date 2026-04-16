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白沙屯媽祖出巡中！還願還能分期　鑽轎底3類人千萬別試

記者劉邠如／綜合報導


白沙屯媽祖進香年年吸引大批信眾參與，今年報名人數再創新高，許多香燈腳不只為了信仰，更帶著願望而來。然而，外界對於報名費700元的用途，以及信眾如何向媽祖「許願還願」，始終充滿好奇。對此，民俗專家楊登嵙 指出，這筆費用其實不只是報名，更關係到信徒是否「被媽祖記住」。此外他也分享溫馨小故事，透露有朋友許願成真，還願時因為體力難負荷還和媽祖「討論」「分批」還，慈悲的媽祖當然也欣然同意。

楊登嵙解釋報名費用途，「然後到達北港朝天宮的時候，將它燒化在北港朝天宮的萬年香火爐裡面，那這樣子的話，可以得到媽祖特別的庇佑，讓香燈腳運勢更好。」他也提醒，「記得一定要來報名，那就是所謂的香燈腳，那香燈腳就會寫在這個述文裡面，可以讓媽祖來保佑香燈腳，大家平安順利回去的話，運勢會更好。」

▲粉紅超跑一度在永信藥品停駕，隨後走進大甲市區，信眾鑽轎腳。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）

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▲信眾鑽轎腳。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供，下同）

談到進香過程中的注意事項，他提醒孕婦不要鑽轎底：「在每一次的這個鑽轎底裡面，有些信眾懷孕的，千萬不要再鑽轎底，因為懷孕的話，你蹲在、趴在地上的話，第一個危險，第二個因為那個很多的神轎，往往底下會有一個八卦。」他說，「這個八卦呢，好像就是說人家如果說新娘懷孕的時候，就不可以有這個八卦壓在上面，這樣子怕小朋友會流掉，所以呢這個孕婦不要去鑽轎底。」

另外他也提醒，「有傷勢，或者是女性月經來的，不要去觸摸法器，那法器呢，就是所謂的神明身體和香爐，還有所謂的這個光明燈，都不要去觸摸到，甚至連神轎都不要觸摸到。」

至於有民眾在路邊臨時想要鑽轎底，是否合適，他則表示，「其實如果一個這樣兩個這樣，整個這個繞行的隊伍、進香的隊伍會亂掉。」他建議，「信眾不妨說，在這個神明要讓大家鑽轎底的時候，大家蹲在地上，然後排成一列，那在這個鑽轎底的時候祈求你的願望。」

▲粉紅超跑一度在永信藥品停駕，隨後走進大甲市區，信眾鑽轎腳。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）

他也補充，「甚至在這個神明停下來，在廟裡面稍作休息的時候，你去向神明許願，道理是一樣的，那這樣子才不會造成整個這個進香的隊伍混亂掉。」

楊登嵙也分享一段溫馨朋友和媽祖「討價還願」的故事，「就是他媽媽本來是生病很重，那醫生說要開刀，那我那個朋友呢，就跟那個白沙屯媽祖說，你如果能夠讓我媽媽身體健康，我就來那個跟著這個媽祖來走七天。」

他說，「結果呢，這個就很神奇的，他媽媽居然病好了，不用開刀，居然病就好了，所以他就是要來這個還願嘛。」但過程並不容易，「因為他的長的身體比較稍微胖一點，所以走了一天之後，覺得這個非常的吃力。」

於是他向媽祖提出請求，「他就跟那個媽祖講說，我可不可以分成七次，不然我的這個身體負荷不了。」楊登嵙表示，「他是用講完之後擲筊，那看這個白沙屯媽祖同不同意，結果這個白沙屯媽祖就給他做了一個很明確的說。」
最後的結果是，「讓他能夠分七次，就等於分七年來走完這個媽祖的這個進香。」

對於如何更容易得到庇佑，他則強調，「其實人家說心誠則靈，所以如果可以的話，你去登記這個香燈腳，然後在中間有休息的時候，神明停在這個廟的時候，或者停下來的時候，你這個時候去跟這個白沙屯媽祖來許願，這個願會特別容易實現。」

他也指出，「你也可以利用這個要這個繞境的時候，都會有鑽轎底，你利用這個時間來向媽祖說你的願望是如何。」並強調，「甚至人家說願力願力，有願才有力量，你可以跟媽祖講說，那比如說你的願望是什麼，要很明確。」

最後他提醒，「如果真的實現了，人家說照約定做事，也就是照你當初講的去做，這樣子來講，你的一些願望都會實現。」

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白沙屯楊登嵙媽祖鑽轎底

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