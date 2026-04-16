空指部上兵偷拍愛國者飛彈文件！洩軍機換4千　無罪逆轉改判2年

▲空指部一名林姓上兵為了賺4千塊出賣國家，洩露愛國者飛彈文件，無罪改判2年。（圖／國防部）



記者許權毅／台中報導

前空指部林姓上兵因為積欠14萬債務，接收不詳人士指示後，將竊取愛國者飛彈相關資料後洩漏給對方，並換取4千塊代價。台中高分院一審認定資料非機密，判他無罪，經上訴撤銷後，今更一審改以洩漏軍事機密未遂罪，將林判刑2年。

據查，林男（2018年入伍）自2021年9月27日擔任空軍防空暨飛彈指揮部的駕駛兵，為了償還14萬元債務，透過軍中同事介紹，用LINE與名為「安信何經理」聯絡，請求解決債務，對方傳送「是否能提供愛國者技術手冊或裝備參數類的」、「愛國者分布圖」，就會幫忙解決。

林男決定出賣國家，隔天利用因涉犯賭博罪，至旅部參謀辦公室等待參加懲處人事評議會之機會，拍攝放在辦公桌上關於愛國者飛彈的相關文件，並傳給對方，等到對方已讀後就收回，並告知「只有一份」、「這個是機密」，但林男隔天僅收到對方轉來的4000元。

後續林男因遺失該支手機，被民眾拾獲送往苗栗分局處理，警員為了查明失主身分，查閱手機資料，竟意外發現失主恐涉有收集軍事機密，遂協請台中憲兵隊調查。

憲兵隊於2022年12月21日通知林男到案說明，而上述資料經軍方鑑定後，認定「兵力部屬判斷圖」只是空白表格，上頭尚未填入資料，「研討會議記錄」則是單位針對美方技代工作表現及進度之考核表，均非軍事機密，考量林男已著手進行收集軍事機密行為，仍依收集軍事機密未遂罪嫌起訴。

審理時林男雖認罪，惟主張自己是上兵，機密文件通常不會出現在公共範圍，當下認知該等文件就是要被丟棄、回收的紙類，而拍照時不知該等文件是否為機密，只是認為可能是機密，所以才拍攝照片給對方。

一審認為，軍方已查出偷拍的資料非軍事機密，因此將該資料傳給「安信何經理」，仍不致於使國家安全或利益遭受損害而無危險，屬於不罰之行為，判決林男無罪，案件今日翻轉改判2年。