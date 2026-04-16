　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

空指部上兵偷拍愛國者飛彈文件！洩軍機換4千　無罪逆轉改判2年

▲▼屏東九鵬基地實彈射擊愛國者二型防空飛彈。（圖／國防部）

▲空指部一名林姓上兵為了賺4千塊出賣國家，洩露愛國者飛彈文件，無罪改判2年。（圖／國防部）

記者許權毅／台中報導

前空指部林姓上兵因為積欠14萬債務，接收不詳人士指示後，將竊取愛國者飛彈相關資料後洩漏給對方，並換取4千塊代價。台中高分院一審認定資料非機密，判他無罪，經上訴撤銷後，今更一審改以洩漏軍事機密未遂罪，將林判刑2年。

據查，林男（2018年入伍）自2021年9月27日擔任空軍防空暨飛彈指揮部的駕駛兵，為了償還14萬元債務，透過軍中同事介紹，用LINE與名為「安信何經理」聯絡，請求解決債務，對方傳送「是否能提供愛國者技術手冊或裝備參數類的」、「愛國者分布圖」，就會幫忙解決。

林男決定出賣國家，隔天利用因涉犯賭博罪，至旅部參謀辦公室等待參加懲處人事評議會之機會，拍攝放在辦公桌上關於愛國者飛彈的相關文件，並傳給對方，等到對方已讀後就收回，並告知「只有一份」、「這個是機密」，但林男隔天僅收到對方轉來的4000元。

後續林男因遺失該支手機，被民眾拾獲送往苗栗分局處理，警員為了查明失主身分，查閱手機資料，竟意外發現失主恐涉有收集軍事機密，遂協請台中憲兵隊調查。

憲兵隊於2022年12月21日通知林男到案說明，而上述資料經軍方鑑定後，認定「兵力部屬判斷圖」只是空白表格，上頭尚未填入資料，「研討會議記錄」則是單位針對美方技代工作表現及進度之考核表，均非軍事機密，考量林男已著手進行收集軍事機密行為，仍依收集軍事機密未遂罪嫌起訴。

審理時林男雖認罪，惟主張自己是上兵，機密文件通常不會出現在公共範圍，當下認知該等文件就是要被丟棄、回收的紙類，而拍照時不知該等文件是否為機密，只是認為可能是機密，所以才拍攝照片給對方。

一審認為，軍方已查出偷拍的資料非軍事機密，因此將該資料傳給「安信何經理」，仍不致於使國家安全或利益遭受損害而無危險，屬於不罰之行為，判決林男無罪，案件今日翻轉改判2年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」
大陸偶像教父猝逝　享年63歲
快訊／古林睿煬遭火腿抹消一軍登錄
許光漢爆秘戀子瑜首露面！　親揭真實關係
「茶葉蛋6顆10元」搶爆！　業者急改限購
商圈沒落「店面集體出走」　在地坦言：認不出來！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

喝到斷片闖民宅開燈放狗！醉女超扯舉動...屋主嚇壞急報警抓人

超商前被瞄一眼不爽...桃園男竟推倒人搶走皮夾！逃50分鐘被逮

高雄連環撞！女駕駛起步撞機車　後座豬隊友開車門再擊落1人

空指部上兵偷拍愛國者飛彈文件！洩軍機換4千　無罪逆轉改判2年

豐原環警監聯手打擊炸街車　2小時開21張罰單！改車頭燈最多

抽線大廠仙宗興業詐15億！董座夫妻擁愛馬仕山　二審判決出爐

非聯合國會員也做到頂標！台灣反貪腐報告展現硬實力

獨／香燈腳夜裡的堅持！有人躺神明旁入睡...校園騎樓一片帳篷海

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

喝到斷片闖民宅開燈放狗！醉女超扯舉動...屋主嚇壞急報警抓人

超商前被瞄一眼不爽...桃園男竟推倒人搶走皮夾！逃50分鐘被逮

高雄連環撞！女駕駛起步撞機車　後座豬隊友開車門再擊落1人

空指部上兵偷拍愛國者飛彈文件！洩軍機換4千　無罪逆轉改判2年

豐原環警監聯手打擊炸街車　2小時開21張罰單！改車頭燈最多

抽線大廠仙宗興業詐15億！董座夫妻擁愛馬仕山　二審判決出爐

非聯合國會員也做到頂標！台灣反貪腐報告展現硬實力

獨／香燈腳夜裡的堅持！有人躺神明旁入睡...校園騎樓一片帳篷海

文瑾瑩鬼門關前走一趟！高EQ：身體變大，心也寬了　9年前險截肢

「不要只會0050好棒棒！」　不敗教主揭這1檔可注意：報酬率42.28%

獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體　地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

陸娛偶像製造機！鞠婧禕前東家總裁猝死　知情人透露：開會突暈倒

動保女闖餐廳「硬搶活龍蝦」放生　真相曝光打臉：那是老闆寵物

南科奇美醫院施工驚見史前遺留　啟動搶救發掘守護文化資產

四肢不胖卻肚子大？醫揭4大元凶　狂做運動反而更糟

北市mini cooper女駕駛闖紅燈！休旅車遭撞翻衝進捷運工程圍籬

公視董監事審查會流局！8請辭委員未出席　李遠：不可能政黨協商

台積電上調今年資本支出至560億美元　「破例」擴大投資3奈米產能

【人行道私畫停車格】最大「我家牛排」被抓包！ 工務局出手了

社會熱門新聞

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

即／資策會告高虹安博論抄襲　判決不受理遭撤銷發回

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

勞動部前分署長謝宜容霸凌案　二審結果曝

快訊／新北警副局長拜會！李乾龍：追蹤器已丟棄

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家

即／鶯歌嚴重車禍　5大人1嬰受困

路中「掉落物」竟是人遭撞　醫霸氣擋車

即／社工失職釀剴剴枉死　陳尚潔判判刑2年

李乾龍座車傳遭裝追蹤器　警將派人詳談

快訊／大葉大學「觀光餐旅大樓」火警！警消救援中

即／閃兵第4波起訴名單曝！唐禹哲、廖人帥自首

更多熱門

相關新聞

手機門號賣詐團害人遭詐4330萬　台中男要連帶賠

手機門號賣詐團害人遭詐4330萬　台中男要連帶賠

台中一名林姓男子申辦手機門號SIM卡，並以1千元賣給詐騙集團使用，詐團使用這支門號詐騙范姓民眾4330萬元，范察覺遭詐後報警，警方循線查出林男，林男也被依涉詐欺等罪起訴。台中地院審理，刑事上，林男因犯幫助詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，並沒收犯罪所得；民事上，林男還要連帶賠償范姓民眾4330萬元。可上訴。

LINE開「派對」付款碼被截圖　6嫌收押

LINE開「派對」付款碼被截圖　6嫌收押

孝媳哭求白沙屯媽尋失蹤婆婆　最新進度曝

孝媳哭求白沙屯媽尋失蹤婆婆　最新進度曝

台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

台電攜手企業拚節能　中部120大戶齊聚交流省電術

即／大坑步道停車場1男倒臥車邊死亡

即／大坑步道停車場1男倒臥車邊死亡

關鍵字：

台中愛國者飛彈文件機密洩密改判

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

即／資策會告高虹安博論抄襲　判決不受理遭撤銷發回

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面