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公視董監事審查會流局！8請辭委員未出席　李遠：不可能政黨協商

▲▼公視第8屆董監事第2次審查會在4月16日召開，審查委員未達出席人數而流局。文化部長李遠說明依照預訂日期召開原因。（圖／翻攝自直播畫面）

▲公視第8屆董監事第2次審查會在4月16日召開，審查委員未達出席人數而流局。文化部長李遠說明依照預訂日期召開原因。（圖／翻攝自直播畫面）

記者林育綾／台北報導

公視第8屆董監事審查再度卡關！原訂今（16日）召開的第2次審查會，因8名在野黨提名的審查委員先前集體請辭，「全數未出席」導致會議無法進行而流局。文化部長李遠表示，立法院尚未接受相關委員辭職，因此今日決定照既定程序辦理；也強調《公視法》從未規定必須「政黨協商」，這要求是強人所難，文化部不可能因為這樣重來。

對於請辭的審查委員以「必須政黨協商」為由批評文化部，甚至作為請辭理由，李遠直言，這樣的說法很荒謬，因為《公視法》根本沒有「政黨協商」這件事，過去也沒有這樣的先例。他還就此事與前文化部長、現任行政院副院長鄭麗君交換意見，對方也提到，任內4年並未進行政黨協商。

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李遠說明，依照現行制度，是由行政院提出董監事名單，再由立法院組成審查委員會進行審查與投票，真正的主體是「提名名單」與「審查委員」，文化部只是行政幕僚單位，負責協助相關行政作業。

李遠也說，當初收到要求「政黨協商」的訊息時就覺得荒謬，之後又收到「集體辭職信」，更讓他感到荒謬，甚至表示那封信「連打開都沒有打開」，因為不想花時間跟著繞。他強調，由於立法院並未接受8名審查委員辭職，也尚未決定新任審查委員，文化部就照原定進度辦理，因此今天仍如期召開會議。

對於後續程序，李遠表示，如今8人未出席，依程序將由立法院去函行政院，再由行政院重新提名8名審查委員人選。至於文化部先前提出的第8屆董監事名單，仍維持不變，不會因為有人要求政黨協商而重來，他也再次強調，「不可能進行政黨協商」。

▲▼公視第8屆董監事第2次審查會在4月16日召開，審查委員未達出席人數而流局。文化部長李遠說明依照預訂日期召開原因。（圖／翻攝自直播畫面）

▲公視第8屆董監事第2次審查會在4月16日召開，審查委員未達出席人數而流局。（圖／翻攝自直播畫面）

由於公視法規定，公視董監事必須經過審查委員「3分之2」人數同意才通過，但今日8名委員未出席，形同無法召開審查會。今日仍出席會議的審查委員包括：翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌及蔡茂寅等7人，雖然會議未能進入正式審查程序，但與會委員仍逐一發言表達看法。

蘇正平表示，審查會開不成，最後只能變成一場談話會；黃世鑫則說，這次會議召集人是吳永乾，但吳本人卻未出席，「實在該譴責」。蕭新煌也表示，審查委員既然被視為「公正人士」，就應如此自我要求，但部分請辭委員一方面自稱公正人士，一方面又要求政黨協商，等於自毀這個身份，讓人匪夷所思。

蕭新煌並指出，集體請辭其實大可不必，若審查委員無法行使獨立職權，反而被政黨衝突牽著走，整起事件就會變成一場鬧劇。

今日未出席的8名審查委員，包括：吳永乾、董保城、杜聖聰、廖元豪、許良源、羅國俊、馬詠睿及潘祖蔭。

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