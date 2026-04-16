不婚不生快樂一生？　她曝真實情況：老了要去住養老院

▲陳沂。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

記者曾筠淇／綜合報導

不婚不生真的快樂一生嗎？網紅陳沂發文表示，她現在很喜歡自己的生活狀態，很多人會說，單身者會感到孤單，但至少她從來沒有，而且也不喜歡有人打擾到自己的生活。陳沂也說，每個人想要的都不同，選擇適合自己的生活方式，才會真正的快樂。

不婚不生，快樂一生？

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陳沂在臉書粉專上發文表示，不婚不生真的快樂一生嗎？她其實也不知道，畢竟現在才走了半生。但陳沂說，現在40幾歲不婚不生的她，很喜歡自己的生活狀態，因為極度的自由，不用照顧任何人的感受，自己賺錢自己花，非常幸福。

很多人會說，單身者容易感到孤單，但陳沂表示，自己從來沒這麼覺得，因為她很能跟自己相處，甚至不喜歡有人打擾她的生活。陳沂也透露，自己有可以一起玩的朋友們，生活非常精彩，且她基本上沒什麼心事，若遇到不爽的事情，就直接說或想辦法解決，要是不能說或者無解，就接受。

陳沂老了要住養老院

最後陳沂說，老了之後，她就要去住養老院，這樣每天都有人可以一起打麻將和打電動，而她也認為，就算生了小孩，孩子也不一定想跟自己住，更何況養兒防老的說法本身就是情緒勒索，至於另一半，也可能變心或者先走，既然沒什麼事是永恆不變的，人就應該活在當下。

貼文曝光後，有網友表示，「我覺得我這輩子最快樂的事，就是陪兩個孩子一起成長一起在球場上打球，一起玩樂，那種幸福，不是單身的人能夠想像的。但相對的，我也犧牲了很多個人自由去做自己喜歡的事。只能說單身與結婚各有優缺點」。陳沂也回應，「對呀，每個人想要的都不一樣，選適合自己真正想要的才會快樂」。