女兒也是收養的　沈伯洋談剴剴案社工判決：台北為何每層制度都出問題

記者詹詠淇／台北報導

兒福聯盟前社工陳尚潔被控任內訪視失職，未及時防止1歲男童剴剴遭保母劉彩萱虐死，事發後企圖造假掩飾，台北地院今（16日）依過失致死罪判陳女2年徒刑、偽造文書無罪。民進黨立委沈伯洋表示，看到剴剴案的判決，心裡非常沉重，剴剴是等待收養的孩子，「當時這個悲劇讓我很震驚，因為我女兒也是收養的」，保母篩選、訪視機制、橫向聯絡、社區預防、通報機制，事後處理等，台北為什麼每一層都出了問題？

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

針對剴剴案社工判決結果出爐，民進黨立委沈伯洋表示，看到剴剴案的判決，心裡非常沉重。「剴剴是等待收養的孩子，當時這個悲劇讓我很震驚，因為我女兒也是收養的」。

沈伯洋指出，他在等待收養的那段時間，社工跟保母每天寫一頁日記，後來厚厚一疊交到他手上。他完全無法想像，怎麼會有這樣的事情發生。「犯罪學告訴我們，悲劇不是因為犯罪者特別多，而是制度給了太多機會」，就像瑞士起司，一層層的破洞對齊，悲劇就穿透了。

沈伯洋說，自己見過收出養正常運作的樣子，所以更為難過，保母篩選、訪視機制、橫向聯絡、社區預防、通報機制，事後處理等，台北為什麼每一層都出了問題？當台北市議會要求專案報告，國民黨團卻杯葛導致流會，連事後追究和改善的機會都堵死了。

沈伯洋提及，前天，他跟吳沛憶、林俊憲合提的「兒童托育服務法」三讀通過，監督機制的調整，調查法制化等等，是立法能做到的事。然而，在地方上，新的出養評估需要地方人員的到位，第一線的人員需要系統支持，資訊孤島也還沒解決，社區是否有第三層的關懷機制也更重要，這些都需要地方上的資源配置以及誘因設計。

沈伯洋強調，制度要落地，必須重視每一個細節，才能真正預防悲劇發生，才能讓城市更安全，「讓小孩子們都平安長大，這不但是我的願望，也是我的責任」。